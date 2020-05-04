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БРСМ разработал праздничные стикеры "Цветы Великой Победы"

Белорусский республиканский союз молодежи к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне запустил в Telegram серию стикеров "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы", сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор проекта Кристина Кечко.


"Новый стикерпак, разработанный в молодежной организации к юбилею Победы, включает визуализацию тематических изображений "С Днем Победы!", "9 Мая", "75 лет", "Беларусь помнит", а также символ проекта "Цветы Великой Победы"  композицию, состоящую из яблоневого цвета и красно-зеленой ленточки. Сохранить праздничные стикеры к себе в коллекцию и воспользоваться ими в эти праздничные дни может каждый" рассказала Кристина Кечко.


Республиканский патриотический проект "Цветы Великой Победы" активно представлен на площадках молодежной организации в социальных сетях. "Оформить личный профиль праздничной бутоньеркой "Цветы Великой Победы" можно и в Instagram. Для этого необходимо зайти в официальный аккаунт союза молодежи и в режиме дополненной реальности добавить к своему селфи фильтр "Цветы Великой Победы". К слову, аккаунты БРСМ в соцсетях также украшены в стилистике молодежного проекта", — отметила координатор.

Проект БРСМ "Цветы Великой Победы" аккумулирует ряд молодежных патриотических инициатив и призван укрепить единство белорусского народа, консолидировать граждан и отдать дань мужеству героев, сражавшихся за свободу родной земли в годы Великой Отечественной войны.

Иллюстрации: БРСМ
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