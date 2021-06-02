БРСМ проведет внеочередной 44-й съезд в августе

Об этом стало известно сегодня во время IX пленума Белорусского республиканского союза молодежи, который прошел в Минске.
В ЦК БРСМ отметили, что настало время скорректировать основные цели и задачи организации:
– Согласно уставу съезд должен пройти в 2023 году. Мы предлагаем провести его раньше.
Кроме этого, на пленуме обсуждался проект стратегии развития молодежной организации на 2021–2025 годы.
Фото: БРСМ
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