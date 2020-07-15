БРСМ проведет серию открытых диалогов "Беларусь: вчера, сегодня, завтра"

Иллюстрация: БРСМ

рассказала Александра Гончарова.Слоган открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра""Сохраняяприумножаем!".отметила секретарь ЦК БРСМ.Первая дискуссионная площадка начнет свою работу 18 июля во время официальной программы Дня молодежи на XXIX Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" на базе Витебской областной библиотеки имени В. И. Ленина. Актуальная дискуссия объединит участников нового республиканского проекта "Молодежный поезд "#Беларусь. Моладзь. Натхненне": студентов, представителей трудовых коллективов, ИT и блогосферы, молодежных общественных и спортивных объединений, парламентариев и волонтеров. Вместе со спикерами и экспертами они обсудят ряд вопросов, касающихся сферы молодежной политики, их участия в решении социально-экономических, культурных, правовых, экологических и других проблем, реализации молодежных инициатив как средства формирования активной гражданской позиции. Использование на мероприятии QR-кода поможет организаторам поезда уточнить и аккумулировать ожидания молодежной команды от участия в проекте "Молодежный поезд "#Беларусь. Моладзь. Натхненне".добавила Александра Гончарова.