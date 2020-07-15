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БРСМ проведет серию открытых диалогов "Беларусь: вчера, сегодня, завтра"

Белорусский республиканский союз молодежи проведет в регионах страны с 18 июля по 8 августа более 200 открытых диалогов "Беларусь: вчера, сегодня, завтра". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

Иллюстрация: БРСМ

"Активно участвуя в жизни страны и выступая инициаторами полезных начинаний, молодые люди стремятся проявить свою гражданскую позицию. При этом весьма важно конструктивно вдохновить общество строить достойное будущее, совершенствуя то, что создано в Беларуси за четверть века с небольшим. Решение этих задач приобретает особую актуальность накануне важного общественно-политического события в стране. Именно поэтому БРСМ инициировал проведение в период электоральной кампании серии открытых диалогов, чтобы в очередной раз предоставить молодым людям возможность заявить о своей жизненной позиции, раскрыть роль молодежи в развитии страны и формировании мировоззрения нового поколения" рассказала Александра Гончарова.

Слоган открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра"  "Сохраняя  приумножаем!". "В нем отражена основная идея стабильного развития общества  ценить то, что у нас есть, знать и уважать героическую историю страны, бережно относиться к достигнутым результатам и при этом сконцентрировать все усилия на новых прорывных идеях и инновациях. При проведении дискуссий будет использован цикл видеороликов "Ожившие фотографии" совместного проекта представительства МТРК "МИР" в Беларуси и БЕЛТА" отметила секретарь ЦК БРСМ.

Первая дискуссионная площадка начнет свою работу 18 июля во время официальной программы Дня молодежи на XXIX Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" на базе Витебской областной библиотеки имени В. И. Ленина. Актуальная дискуссия объединит участников нового республиканского проекта "Молодежный поезд "#Беларусь. Моладзь. Натхненне": студентов, представителей трудовых коллективов, ИT и блогосферы, молодежных общественных и спортивных объединений, парламентариев и волонтеров. Вместе со спикерами и экспертами они обсудят ряд вопросов, касающихся сферы молодежной политики, их участия в решении социально-экономических, культурных, правовых, экологических и других проблем, реализации молодежных инициатив как средства формирования активной гражданской позиции. Использование на мероприятии QR-кода поможет организаторам поезда уточнить и аккумулировать ожидания молодежной команды от участия в проекте "Молодежный поезд "#Беларусь. Моладзь. Натхненне".

"По окончании открытого диалога министр образования Игорь Карпенко передаст руководителю молодежного поезда, депутату Палаты представителей Сергею Сыранкову Государственный флаг Беларуси и флаг проекта "Молодежный поезд "#Беларусь. Моладзь. Натхненне". Стилизованный символикой проекта железнодорожный состав отправится в этот же день с железнодорожного вокзала в 23:00 по маршруту Витебск  Шклов  Могилев – Гомель – Пинск – Брест  Гродно  Молодечно – Минск. На протяжении семи дней молодые люди по всей Беларуси примут участие в насыщенной программе этого проекта" добавила Александра Гончарова.
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