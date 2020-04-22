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БРСМ проведет 24 апреля онлайн-квиз

Белорусский республиканский союз молодежи проведет 24 апреля онлайн-квиз, рассказала БЕЛТА координатор проекта Кристина Кечко.

— Онлайн-квиз — это развлекательная часть проекта "I БРСМ I онлайн". Он состоит из 21 тематического вопроса о Беларуси: музыка, спорт, достопримечательности, искусство, фильмография. Вопросы актуальны для молодежи. Организаторы уверены, что их формулировки вызовут положительные эмоции у участников, — рассказала Кристина Кечко.

На каждое задание дается четыре варианта на выбор участников. Победитель будет определяться по затраченному на ответ времени и количеству правильных ответов.

— Сегодня в 21.00 открывается доступ к платформе для регистрации участников. Чтобы ее пройти, необходимо выполнить процедуру ввода своих данных, адреса почты и ника в игре. Каждому участнику на почту будет направлена инструкция от организаторов по таймингу игры и правилам, — отметила координатор проекта.

Количество возможных участников квиза — 500 человек.

— 24 апреля в 19.00 в прямом эфире в аккаунте Instagram.com/brsmby будет объявлен старт квиза. Ведущий трансляции проведет интерактивное сопровождение игры с наводящими подсказками, комментариями ответов и подведением итогов. Победитель узнает свое имя в онлайн-режиме, — добавила Кристина Кечко.

Онлайн-проект "I БРСМ I онлайн" стартовал 5 апреля на площадках Белорусского республиканского союза молодежи в социальных сетях. За это время состоялись встречи с популярными ведущими и артистами белорусской эстрады, именитыми спортсменами, для активистов организации проводятся модные фотосеты StayAtHome.

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