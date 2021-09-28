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  2. БРСМ призвал страны коллективного Запада проявить гуманизм по отношению к беженцам

БРСМ призвал страны коллективного Запада проявить гуманизм по отношению к беженцам

Белорусский республиканский союз молодежи выразил свое возмущение ситуацией с беженцами на границе Беларуси со странами Евросоюза. В своем обращении общественное объединение призывает коллективный Запад проявить гуманизм и прекратить издевательства над людьми, передает БЕЛТА. 


Союз молодежи разделяет обеспокоенность Главы государства гуманитарной катастрофой на госгранице, а также конфронтацией с нашей страной сопредельных государств.

"Мы требуем повышения совместной ответственности ЕС за судьбы обессиленных от холода и голода людей благодаря по-настоящему "европейскому гостеприимству под конвоем и колючей проволокой и миграционной солидарности" и призываем всех неравнодушных людей оказать беженцам необходимую помощь", – отмечается в обращении. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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