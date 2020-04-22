БРСМ приглашает на онлайн-тренировку с акробатом Артуром Беляковым

Онлайн-тренировка с титулованным спортивным акробатом Артуром Беляковым пройдет 24 апреля на официальной интернет-площадке Гомельской городской организации БРСМ, передает БЕЛТА.

С середины апреля в горкоме запустили серию стримов — прямых онлайн-включений — с известными гомельчанами.

— Мы проводили стримы по блогерству, личному бренду, трендам 2020 года. Один из них — спорт и здоровый образ жизни, поэтому пригласили подключиться к нам человека, чье имя сейчас на слуху, — рассказала второй секретарь горкома БРСМ Валерия Милованова.

В прямой эфир выйдет представитель национальной сборной по акробатике, мастер спорта международного класса, обладатель золота II Европейских игр Артур Беляков. Он расскажет, как проходят его тренировки, каким был его путь к спортивному олимпу, поделится профессиональными тонкостями. Спортсмен проведет онлайн-тренировку.

— Он покажет, как тренируются чемпионы, и предложит упражнения, которые наши подписчики в Instagram смогут повторить и выполнять дома в любое удобное для них время, — отметили в горкоме БРСМ.

Занятия начнутся в 15.00. Прямой эфир пройдет в аккаунте Instagram Гомельской городской организации БРСМ.

Цикл молодежных стримов продолжится, добавили в горкоме.