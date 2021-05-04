БРСМ приглашает молодежь принять участие в патриотическом конкурсе "Мы помним"

– рассказала Наталья Столпинская.Конкурс пройдет с 5 мая по 15 июня в два этапа: отборочный тур и онлайн-голосование. Заявки можно подать до 8 июня. Первый отборочный тур состоится с 9 по 11 июня. Оргкомитет определит по десять лучших работ в каждой номинации.– добавила представитель ЦК БРСМ.Творческий конкурс "Мы помним" является частью республиканского проекта БРСМ "Цветы Великой Победы". В этой связи важным условием является наличие у участников конкурса символа проекта – красно-зеленой ленточки с яблоневым цветом. Победители конкурса будут приглашены для участия в масштабной республиканской патриотической акции 22 июня.Фото БРСМ