БРСМ приглашает молодежь принять участие в патриотическом конкурсе "Мы помним"

В преддверии 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне БРСМ объявляет о старте республиканского патриотического конкурса "Мы помним", сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Наталья Столпинская.
– Мы приглашаем молодежь принять участие в новом творческом проекте в четырех номинациях: "Вокал", "Художественное слово", "Современные авторы", "Тренды TikTok". Проект направлен на приобщение подрастающего поколения к изучению истории Великой Отечественной войны через направления культуры и искусства, а также поддержку молодых талантливых авторов и исполнителей. Каждая из номинаций подразумевает создание ребятами видеороликов военно-патриотической и героической тематики: о Великой Отечественной войне, мире, нашей стране, – рассказала Наталья Столпинская. –Так, в номинации "Вокал" молодые люди должны будут подготовить видеоролики с исполнением ими композиций, соответствующих заявленной тематике. Это может быть сольное пение или коллективное. В номинации "Художественное слово" для участия нужен видеоконтент со стихотворениями или отрывками из произведений. В номинации "Современные авторы" должны прозвучать авторские произведения –музыкальные композиции, стихи, проза.
Конкурс пройдет с 5 мая по 15 июня в два этапа: отборочный тур и онлайн-голосование. Заявки можно подать до 8 июня. Первый отборочный тур состоится с 9 по 11 июня. Оргкомитет определит по десять лучших работ в каждой номинации.
– С 11 по 15 июня на страницах БРСМ в социальных сетях пройдет онлайн-голосование, лучших выберут сами интернет-пользователи. В номинации "Тренды TikTok" победитель станет известен уже в первом туре. Для участия в ней в оргкомитет необходимо предоставить видеоролик, опубликованный с 5 мая по 8 июня в сервисе TikTok (с указанием хештегов #мыпомним, #БеларусьПомнит, #Беларусь), популяризирующий подвиг белорусского народа в Великой Отечественной войне, – добавила представитель ЦК БРСМ.
Творческий конкурс "Мы помним" является частью республиканского проекта БРСМ "Цветы Великой Победы". В этой связи важным условием является наличие у участников конкурса символа проекта – красно-зеленой ленточки с яблоневым цветом. Победители конкурса будут приглашены для участия в масштабной республиканской патриотической акции 22 июня.
Фото БРСМ
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БРСМ приглашает молодежь принять участие в патриотическом конкурсе "Мы помним"
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