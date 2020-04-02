Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+5 oC
USD: 2.59
EUR: 2.83
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. БРСМ приглашает молодежь поучаствовать в международной бизнес-игре «Начинающий фермер»

БРСМ приглашает молодежь поучаствовать в международной бизнес-игре «Начинающий фермер»

Белорусский республиканский союз молодежи объявил о старте национального этапа международной бизнес-игры «Начинающий фермер». Проект проводится совместно с Российским союзом сельской молодежи, рассказывает секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич:


— Интеллектуальная бизнес-игра объединит школьников, проживающих на селе, учащихся и студентов учреждений образования аграрного профиля, молодых специалистов аграрного сектора, а также предпринимателей, работающих в сфере АПК. Она будет способствовать развитию у сельской молодежи навыков бизнес-планирования, выработке управленческих решений и умению работать в команде. Надеемся, что проект станет традиционным.

К участию приглашаются команды до пяти человек в возрасте от 14 до 31 года. Бизнес-идеи могут быть посвящены следующим направлениям: животноводство, растениеводство, сельскохозяйственная кооперация, агротуризм и ландшафтный дизайн. Также можно выбрать свободную тему. Игра проводится в два этапа, первый (областной) проходит в заочном формате до 30 апреля, второй (республиканский) — до 20 июля, продолжает Юлия Зинкевич:

— Для участия в первом этапе нужно направить в территориальные комитеты БРСМ заявки с указанием полного состава команды, главы условного фермерского хозяйства, наименования бизнес-плана и презентацию бизнес-идеи в виде слайд-шоу. В республиканском туре лучшим командам предстоит защитить свои проекты онлайн перед экспертным советом. Победители примут участие в международном этапе, который планируется провести осенью в России.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Совет Республики ратифицировал соглашение с ЕС по визам
На втором энергоблоке БелАЭС началась подача напряжения для нужд станции
Программы олимпийской солидарности продлены до 2021 года
Главной темой VII Форума регионов Беларуси и России станет историческое наследие Великой Победы
В Совет Республики седьмого созыва поступило 819 обращений
Кочанова: важное направление для Совета Республики — работа с депутатским корпусом всех уровней
Кочанова: главное — это экономика и благополучие наших граждан
Открылась вторая сессия Совета Республики
Фотография рамы и цепной замок вместо тросового. Как обезопасить велосипед от кражи
В ВОЗ рассказали, для кого коронавирус наиболее опасен
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Наглость как натура
На Гомельщине на пожаре, случившемся из-за курения, погиб сельчанин
Нацбанк начнет поставлять в банки обновленные банкноты со следующей недели
МИД Беларуси запускает акцию солидарности со странами, наиболее пострадавшими от COVID-19
Конкурс "Дети - цветки жизни!". Голосование
Таможня будет оформлять некоторые грузы прямо на пограничных пунктах
Завершено расследование несчастного случая в Смолевичах, когда в результате обвала грунта погиб рабочий
Детские и подростковые спортивные турниры: как воспитывают чемпионов
Лукашенко: мы не решаем через коронавирус никаких политических вопросов
В Пинске открыли движение по обновленному мосту
Стрим-концерт: Ян Ярош в квартирнике Альфа Радио
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Жалко стасиков
Авторы
СКАНИРУЙТЕ