БРСМ приглашает молодежь поучаствовать в международной бизнес-игре «Начинающий фермер»

Белорусский республиканский союз молодежи объявил о старте национального этапа международной бизнес-игры «Начинающий фермер». Проект проводится совместно с Российским союзом сельской молодежи, рассказывает секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич:





— Интеллектуальная бизнес-игра объединит школьников, проживающих на селе, учащихся и студентов учреждений образования аграрного профиля, молодых специалистов аграрного сектора, а также предпринимателей, работающих в сфере АПК. Она будет способствовать развитию у сельской молодежи навыков бизнес-планирования, выработке управленческих решений и умению работать в команде. Надеемся, что проект станет традиционным.

К участию приглашаются команды до пяти человек в возрасте от 14 до 31 года. Бизнес-идеи могут быть посвящены следующим направлениям: животноводство, растениеводство, сельскохозяйственная кооперация, агротуризм и ландшафтный дизайн. Также можно выбрать свободную тему. Игра проводится в два этапа, первый (областной) проходит в заочном формате до 30 апреля, второй (республиканский) — до 20 июля, продолжает Юлия Зинкевич:

— Для участия в первом этапе нужно направить в территориальные комитеты БРСМ заявки с указанием полного состава команды, главы условного фермерского хозяйства, наименования бизнес-плана и презентацию бизнес-идеи в виде слайд-шоу. В республиканском туре лучшим командам предстоит защитить свои проекты онлайн перед экспертным советом. Победители примут участие в международном этапе, который планируется провести осенью в России.