Белорусский республиканский союз молодежи презентует на XXVII Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2021 разработки участников республиканского молодежного проекта БРСМ "100 идей для Беларуси", информирует БЕЛТА.
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Об этом рассказала официальный представитель Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, руководитель проекта "100 идей для Беларуси" Наталья Столпинская.
– В этом году на ТИБО уже традиционно будут представлены авторские разработки финалистов и победителей разных лет проекта "100 идей для Беларуси". Это предложения и идеи от молодых людей – все они востребованы в различных отраслях производства и экономики, – пояснила Наталья Столпинская.
По ее словам, важной составляющей проекта является участие молодых инноваторов в стартап-акселераторах и конкурсах бизнес-идей.
– Это отличный вариант, чтобы презентовать свои разработки международным экспертам, менторам, потенциальным инвесторам и бизнес-партнерам. Такую возможность предоставили участникам конкурса стартап-проектов Belarus ICT Start-up Award, который пройдет в рамках форума. В нем задействованы пять представителей проекта "100 идей для Беларуси" – они поборются за победу, стажировки и призы в номинации "Лучший молодежный стартап-проект", – поделилась представитель ЦК БРСМ.
XXVII Международный ИКТ-форум ТИБО-2021 пройдет в Минске с 1 по 4 июня на площадке многопрофильного культурно-спортивного комплекса "Минск-Арена" и будет включать масштабную экспозицию, насыщенную программу деловых мероприятий.
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БРСМ презентует на ТИБО-2021 проекты "100 идей для Беларуси"
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