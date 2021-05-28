БРСМ презентует на ТИБО-2021 проекты "100 идей для Беларуси"

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Об этом рассказала официальный представитель Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, руководитель проекта "100 идей для Беларуси" Наталья Столпинская.– пояснила Наталья Столпинская.По ее словам, важной составляющей проекта является участие молодых инноваторов в стартап-акселераторах и конкурсах бизнес-идей.– поделилась представитель ЦК БРСМ.XXVII Международный ИКТ-форум ТИБО-2021 пройдет в Минске с 1 по 4 июня на площадке многопрофильного культурно-спортивного комплекса "Минск-Арена" и будет включать масштабную экспозицию, насыщенную программу деловых мероприятий.