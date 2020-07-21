Активисты БРСМ представят мобильное приложение "Голосую!". Им можно будет воспользоваться с 23 июля, пишет БЕЛТА.
Новый программный продукт во время открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" презентуют активисты БРСМ из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники - Вадим Владымцев, Егор Голубев и Юрий Скробат.
Бесплатное приложение даст белорусам возможность узнать адрес своего участка, название здания, в котором он расположен, а также контактный телефон. Более того, на отдельной вкладке можно изучить биографии кандидатов в президенты Беларуси. После получения сведений можно будет "Построить маршрут". Сервис перенаправит на Google или Yandex Maps и проложит путь - пешком, на общественном транспорте, такси и собственной машине.
В новом приложении будут появятся и "Новости" - актуальные сведения из раздела "Политика" БЕЛТА.
Разработчики добавили для пользователей раздел "Обратная связь". Приложение представят на платформах Android и iOS. Более того, сервис будет доступен и для пользователей компьютеров, которые могут использовать для получения данных специально разработанный сайт.
"По окончании избирательной кампании сервис продолжит работу в новом формате - "Мой депутат". Любой желающий сможет найти необходимую информацию о каждом депутате Палаты представителей Национального собрания: биографию, график приема, обратную связь и многое другое", - отметили в Минской городской организации БРСМ.
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БРСМ представит мобильное приложение "Голосую!"
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