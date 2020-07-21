БРСМ представит мобильное приложение "Голосую!"

Новый программный продукт во время открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" презентуют активисты БРСМ из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники - Вадим Владымцев, Егор Голубев и Юрий Скробат.Бесплатное приложение даст белорусам возможность узнать адрес своего участка, название здания, в котором он расположен, а также контактный телефон. Более того, на отдельной вкладке можно изучить биографии кандидатов в президенты Беларуси. После получения сведений можно будет "Построить маршрут". Сервис перенаправит на Google или Yandex Maps и проложит путь - пешком, на общественном транспорте, такси и собственной машине.В новом приложении будут появятся и "Новости" - актуальные сведения из раздела "Политика" БЕЛТА.Разработчики добавили для пользователей раздел "Обратная связь". Приложение представят на платформах Android и iOS. Более того, сервис будет доступен и для пользователей компьютеров, которые могут использовать для получения данных специально разработанный сайт.- отметили в Минской городской организации БРСМ.