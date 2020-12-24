Такое предложение внес сегодня первый секретарь Минского горкома БРСМ Роман Бондарук во время диалога поколений в Минской городской ратуше.
– Брать различные категории молодежи от школьников до работающих. Они смогут поделиться друг с другом опытом. Приглашать ветеранов, организовать интересные мероприятия. Нужно изучить условия проживания, питания на маршруте – хотя полевую кухню никто не отменял. И палатки – это было бы даже более по-молодежному, романтично, – заметил молодежный лидер.
Знакомство с местами памяти и скорби также предполагает их благоустройство, возложение цветов к мемориалам, изучение истории. В пример Роман Бондарук привел ОАО «МАЗ», на котором организована подобная работа.
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БРСМ предлагает создать в Беларуси маршруты по местам памяти Великой Отечественной войны
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ