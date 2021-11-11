БРСМ передал беженцам на белорусско-польской границе гуманитарную помощь

Волонтеры Гродненской областной организации Белорусского республиканского союза молодежи передали гуманитарную помощь находящимся в стихийном лагере беженцам на белорусско-польской границе, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ Андрей Есин.
"На границе находятся более 2 тысяч беженцев, в том числе женщины и дети. Они живут и спят на земле, остро нуждаются в еде, воде и лекарствах. Мы не можем оставаться в стороне и готовы оказать всевозможную посильную помощь, которая от нас зависит. Мы дали клич. На призыв союза молодежи откликнулись люди с добрым сердцем. Они помогли нам наполнить около 200 продуктовых пакетов хлебобулочными, колбасными изделиями, водой, фруктами, овощами, молоком, детским питанием, которые так необходимы малышам. Сегодня наши волонтеры помогли доставить в лагерь эти продукты", – рассказал Андрей Есин.
По его словам, волонтерам, которые привезли гуманитарную помощь в лагерь беженцев, трудно было сдержать эмоции от увиденного. "Сегодняшняя ситуация на границе – вопиющий акт бесчеловечности. Мы видим, как страдают простые люди, оказавшиеся в непростой ситуации. Люди, которые просто хотели хорошо жить, чтобы в их уклад жизни никто не вмешивался со своей демократией. Теперь у них нет ничего: ни дома, ни возможности обрести новый, потому что кто-то за бугром считает, что может решать, кому можно хорошо жить, а кому мерзнуть в холодном лесу", – подчеркнул первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ.
Он также отметил, что малой помощи не бывает. "Мы продолжим сбор продуктов, теплой одежды, средств гигиены и будем оперативно доставлять это в лагерь вынужденных переселенцев", – дополнил Андрей Есин.