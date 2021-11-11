БРСМ передал беженцам на белорусско-польской границе гуманитарную помощь

, – рассказал Андрей Есин.По его словам, волонтерам, которые привезли гуманитарную помощь в лагерь беженцев, трудно было сдержать эмоции от увиденного., – подчеркнул первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ.Он также отметил, что малой помощи не бывает., – дополнил Андрей Есин.