БРСМ объявил старт конкурса молодежных инициатив

Тем, кто хочет поучаствовать, нужно направить заявку организаторам до конца ноября. В нее входит пакет документов с описанием инициативы, проектом сметы расходов, планом реализации и предполагаемым результатом. Кстати, подать заявку можно онлайн. Подробности можно найти на сайте БРСМ.Отмечается, что лучшим инициативам, представленным на конкурсе, окажут финансовую поддержку для реализации.Организатором проекта выступает БРСМ при поддержке Министерства образования. Конкурс проводится с целью оценки и отбора молодежных инициатив, направленных на вовлечение молодежи в творческую деятельность и социальную практику, повышение гражданской активности, раскрытие потенциала молодежи.