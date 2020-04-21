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  2. БРСМ назвал проект "Цветы Великой Победы" символом преемственности поколений

БРСМ назвал проект "Цветы Великой Победы" символом преемственности поколений

Национальный проект объединил с 2015 года сотни тысяч белорусов разных возрастов и профессий, рассказала во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета БРСМ Александра Луговская.

— Этот национальный проект объединил с 2015 года сотни тысяч белорусов разных возрастов и профессий. Он направлен на консолидацию нашего общества на основе героических традиций и истории страны, сохранение связующей нити поколений, противостояние попыткам искажения исторической правды о героизме и роли советского народа в годы Великой Отечественной войны рассказала Александра Луговская.

Она подчеркнула, что красно-зеленая ленточка и яблоневый цвет и в этом юбилейном году Великой Победы станут символами преемственности поколений победителей и молодых современников.

 За 75 лет, отделяющих нас от тех трагических событий в истории человечества, выросли новые поколения людей. Но в наших сердцах всегда будет жить память о бессмертном подвиге советского народа, совершенном во имя свободы и независимости Родины отметила завотделом.

Александра Луговская также добавила, что во время республиканского патриотического проекта БРСМ реализует целый ряд мероприятий. Среди них благотворительный проект "Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто" по благоустройству мемориалов и памятников воинской славы, эстафета памяти "Беларусь помнит. Помним каждого" по возложению цветов к мемориалам, On Air марафон "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы".

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