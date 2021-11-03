БРСМ и Национальная школа красоты подписали соглашение о сотрудничестве

Уже много лет БРСМ и Национальная школа красоты тесно сотрудничают. Вместе они успешно реализовывают такие масштабные проекты, как национальный конкурс красоты «Мисс Беларусь» и республиканский конкурс грации и таланта «Королева студенчества Беларуси».Официальное подписание соглашения придаст сотрудничеству новый импульс, уверенеще недавно сама была активисткой БРСМ:Первым совместным проектом станет акция «Сады единства». Уже в понедельник в сквере на проспекте Рокоссовского в Минске молодежь высадит молодые дубки.