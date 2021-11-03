БРСМ и Национальная школа красоты подписали соглашение о сотрудничестве

Уже много лет БРСМ и Национальная школа красоты тесно сотрудничают. Вместе они успешно реализовывают такие масштабные проекты, как национальный конкурс красоты «Мисс Беларусь» и республиканский конкурс грации и таланта «Королева студенчества Беларуси».
Официальное подписание соглашения придаст сотрудничеству новый импульс, уверен первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов:
– Молодые люди, которые ежедневно реализовывают себя в сфере красоты, не должны забывать и о нравственности. Им стоит быть красивыми не только внешне, но и внутренне. Этого можно достичь, принимая участие в наших творческих проектах, благотворительных акциях и экологических инициативах. В таком случае у молодежи сформируется активная гражданская позиция.
Директор – художественный руководитель Национальной школы красоты Божена Еремич еще недавно сама была активисткой БРСМ:
– Когда заняла руководящую должность, сразу поняла, что нужно закрепить дружеские связи с молодежной организацией. Ведь в Национальной школе красоты много парней и девушек, которые хотят развиваться и участвовать в различных акциях. Уверена, что, подписав соглашение, мы сможем создать множество перспективных проектов для реализации творческих инициатив молодежи.
Первым совместным проектом станет акция «Сады единства». Уже в понедельник в сквере на проспекте Рокоссовского в Минске молодежь высадит молодые дубки.
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