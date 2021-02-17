БРСМ и «Мобильные кадры России» в 2021 году реализуют дорожную карту сотрудничества

Документ определил основные направления и формы сотрудничества, а также основу для разработки и реализации совместных патриотических программ и проектов. В частности, БРСМ и ОМОО «МКР» планируют реализовать в 2021 году дорожную карту сотрудничества и дать старт международному трудовому проекту, связанному с реконструкцией магистрали М1, в котором примут участие бойцы студенческих отрядов братских стран. В настоящее время прорабатывается вопрос и об организации совместной общественной акции «Автопробег Минск – Москва», посвященной памяти погибших героев Великой Отечественной войны.Для участия в новом трудовом проекте планируется привлечь около тысячи ребят из Беларуси и России, уточнилПредседатель Общероссийской молодежной общественной организации «Мобильные кадры России» Владислав Шамин выразил уверенность, что совместный трудовой проект станет хорошей мотивацией для объединения ребят Беларуси и России.Проект станет отличной платформой для получения опыта и дальнейшего трудоустройства на постоянной основе, заметилФото: БРСМ