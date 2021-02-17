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БРСМ и «Мобильные кадры России» в 2021 году реализуют дорожную карту сотрудничества

Белорусский республиканский союз молодежи и Общероссийская молодежная общественная организация «Мобильные кадры России» (ОМОО «МКР») заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.


Документ определил основные направления и формы сотрудничества, а также основу для разработки и реализации совместных патриотических программ и проектов. В частности, БРСМ и  ОМОО «МКР» планируют реализовать в 2021 году дорожную карту сотрудничества и дать старт международному трудовому проекту, связанному с реконструкцией  магистрали М1, в котором примут участие бойцы студенческих отрядов братских стран. В настоящее время прорабатывается вопрос и об организации совместной общественной акции «Автопробег Минск – Москва», посвященной памяти погибших героев Великой Отечественной войны.


Для участия в новом трудовом проекте планируется привлечь около тысячи ребят из Беларуси и России, уточнил первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк:

Мы сможем реализовать много новых молодежных идей и полезных дел. Пополним автодорожную отрасль Беларуси кадрами: ребята из профильных учреждений смогут на практике применить свои знания и умения, работая на автомагистрали мирового значения – М1. Мы продолжаем интеграцию, в том числе по молодежным повесткам. И это коррелирует с теми векторами международного развития, которые были обозначены на Всебелорусском народном собрании.


Председатель Общероссийской молодежной общественной организации «Мобильные кадры России» Владислав Шамин выразил уверенность, что совместный трудовой проект станет хорошей мотивацией для объединения ребят Беларуси и России.

Проект станет отличной платформой для получения опыта и дальнейшего трудоустройства на постоянной основе, заметил комиссар Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Семен Коляда:

Республиканский штаб студенческих отрядов начинает глобальный трудовой проект по трудоустройству в третьем трудовом семестре студентов вузов и учащихся средних специальных учебных заведений Беларуси – будущих инженеров, а также строителей автомобильных дорог в составе студенческих отрядов. 





Фото: БРСМ
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