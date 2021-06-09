БРСМ и Лига молодежи Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве

Об этом рассказала руководитель международного протокола Центрального комитета БРСМ Олеся Сазанкова., - пояснила она.По словам представителя союза молодежи, на полях форума прошла пресс-конференция с участием первых секретарей РСМ и БРСМ, представителем управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области.- отметила она.Форум "Мы помним!" продлится до 11 июня и станет уникальной коммуникационной площадкой. Его организатором выступило Псковское отделение общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" при поддержке управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области., - добавила официальный представитель ЦК БРСМ.Фото БРСМ