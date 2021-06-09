БРСМ и Лига молодежи Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве

Белорусский республиканский союз молодежи и общественное молодежное движение "Лига молодежи Псковской области" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает БЕЛТА.
Об этом рассказала руководитель международного протокола Центрального комитета БРСМ Олеся Сазанкова.
- Сегодня в Пскове торжественно открылся форум "Мы помним!". Во время работы круглого стола "Международное сотрудничество в сфере патриотического воспитания" первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк и председатель совета Лиги молодежи Псковской области Константин Белов подписали соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие будет направлено на углубление интеграционных процессов в сфере молодежной политики Беларуси и России, развитие сотрудничества между общественными объединениями, разработку и реализацию двусторонних программ и молодежных инициатив, - пояснила она.
По словам представителя союза молодежи, на полях форума прошла пресс-конференция с участием первых секретарей РСМ и БРСМ, представителем управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области.
- Во время пресс-мероприятия Дмитрий Воронюк отметил, что Псков стал центром молодежной интеграции двух стран, а участие белорусской молодежной делегации в масштабном проекте - отличная возможность обменяться лучшими практиками в области гражданско-патриотических инициатив и расширить межрегиональное взаимодействие, - отметила она. - Стратегической задачей должна стать перезагрузка Российско-Белорусского союза молодежи. Планируется откалибровать и систематизировать основные направления - унифицировать дорожные карты и подходы в части реализации международной молодежной политики Беларуси и России.
Форум "Мы помним!" продлится до 11 июня и станет уникальной коммуникационной площадкой. Его организатором выступило Псковское отделение общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" при поддержке управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.
- Участие белорусской молодежи в этом патриотическом проекте стало возможным благодаря партнерству Белорусского республиканского и Российского союзов молодежи. РСМ направил в наш адрес официальное приглашение, а мы сформировали делегацию, которая представляет на форуме белорусскую молодежь, - добавила официальный представитель ЦК БРСМ.
Фото БРСМ
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БРСМ и Лига молодежи Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве
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