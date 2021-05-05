Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. БРСМ и "Беллегпром" подписали соглашение о сотрудничестве

БРСМ и "Беллегпром" подписали соглашение о сотрудничестве

Свои подписи под документом поставили первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк и председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина.


Торжественная церемония подписания состоялась в Минской городской ратуше и стала стартом проекта «Молодежная эстафета творчества «Мая Беларусь. Мая будучыня», организованного БРСМ. Ожидается, что документ будет способствовать реализации совместных проектов, направленных на формирование уважительного отношения к государственным символам и их популяризацию, поддержку творческих инициатив молодежи. Первым шагом в реализации соглашения станет конкурс на лучший дизайн изделий легкой промышленности с национальной символикой, рассказал Дмитрий Воронюк:


– В Год народного единства мы продолжаем реализовывать молодежные инициативы и творческие проекты. Важно развивать работу кружков и объединений по интересам не только в крупных населенных пунктах, но и в отдаленных районах, где живет много ярких, активных и талантливых ребят. Уверен, что впереди у них много побед в творческих конкурсах и о них еще услышит вся страна. Мы, союз молодежи, как и многие другие общественные объединения, готовы поддерживать позитивные, созидательные инициативы молодого поколения.

У БРСМ и концерна «Беллегром» уже есть совместные проекты. Новый документ о сотрудничестве, считает Татьяна Лугина, поможет повысить престиж рабочих профессий в молодежной среде:


– Важно на собственных примерах показывать ребятам, что рабочая профессия – это престижно, и опыт, который они получат при ее освоении, пригодится им в будущем, даже если они захотят создать собственный бизнес или стать управленцем. При этом нужно менять и отношение взрослых к рабочим профессиям. Некоторые дети и хотели бы их получить, но родители против. Они готовы последнюю копейку отдать, чтобы их ребенок получил высшее образование, невзирая на его желания и способности. Мы уже начали с БРСМ формировать студенческие отряды, расширили перечень предприятий легкой промышленности, где парни и девушки смогут поработать летом и получить представление о производственном процессе.




Во время торжественной церемонии прошла демонстрация изделий легкой промышленности с элементами национальной символики. Кроме того, каждый желающий имел возможность поучаствовать в мастер-классах от ремесленников Минской области: соткать пояса, расписать керамику, сплести изделие из соломки. А финальным аккордом стал открытый диалог «Цветы Великой Победы» с участием ветеранов Великой Отечественной войны и актива БРСМ Минска.




В ТЕМУ

Старт проекта «Молодежная эстафета творчества «Мая Беларусь. Мая будучыня» приурочен к Дню Победы и Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.














Юлия МИЩЕНКО,  mischenko@sb.by
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Червяков: в Беларуси организована системная работа по цифровой трансформации экономики
Выбран лучший игрок Беларуси по футболу – главное за 5 мая
БРСМ и "Беллегпром" подписали соглашение о сотрудничестве
Минэкономики: готовятся изменения в законодательство об инвестициях
"Если бы не ваш вдохновенный труд, эта церемония просто не состоялась бы: была бы другая страна" - Давыдько о победителях Золотой литеры
Неформальная встреча Лукашенко с Додоном: поговорили по душам, обсудили санкции, политику и не только
В БГУИР проходят праздничные мероприятия по случаю Дня Победы
Facebook решил оставить аккаунты Трампа заблокированными
Обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня» Евгений Кононович стал обладателем "Золотой литеры"
В Крупском районе на участке М1 временно ограничат движение
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хоть как-то прикройтесь, дамочки
Финал VII Республиканского вокального конкурса среди ветеранов "Песни Победы" сегодня прошел в Минске
МАЗ отправил первую партию из 10 электробусов для Минска и областных центров
Червяков: запуск нового инвестиционного цикла – это задача национального масштаба
Национальное собрание Беларуси и парламент Молдовы подписали совместное заявление о сотрудничестве
В репертуар Большого театра возвращается «Лебединое озеро»
На Могилевщине активисты БРСМ помогают ветеранам навести порядок в домах и на приусадебных участках
Церемония награждения победителей XVII Национального конкурса "Золотая литера" проходит в Минске: среди лауреатов - ряд журналистов ИД "Беларусь сегодня"
Умер актер Дмитрий Черных
В Министерстве экономики рассказали о рейтинге интересов инвесторов к белорусской экономике
Мошкин: политические разногласия между Беларусью и Украиной не должны влиять на отношения между странами
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Память народа
ВОЗ и Германия создадут центр для анализа информации об эпидемиях на планете
Червяков: белорусская экономика интересна для инвесторов
В Гомеле молодежь парадом поздравила с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Аэлиту Самсонову
Галисийские горшки для жарки каштанов, или Что вы должны знать о новой коллекции сумок от Loewe
Андрейченко: отношения между Беларусью и Молдовой имеют хорошую историю
Союз юристов присоединился к акции по бесплатному консультированию ко Дню Победы
Правительство Японии может продлить действие режима ЧС из-за коронавируса
Трамп, вероятно, вновь будет баллотироваться на пост президента США в 2024-м. Какие у него шансы на победу?
Стало известно, как будет работать метро в День Победы
В Витебске офицер-десантник спас мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Держись, Рома!
Могилев стал четвертой площадкой семинара на тему цифровизации госорганов
Лукашенко проводит встречу с Додоном
ФПБ: отмена постановления № 100 без других сдерживающих механизмов может привести к всплеску роста цен
Названа официальная причина смерти принца Филиппа
В экономику Витебской области в 2021 году планируется привлечь 3,1 млрд инвестиций
Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 8 мая
Кривошеев: различные политические структуры активно вмешиваются в наше журналистское сплоченное сообщество
Молодежь Гродненщины присоединилась к акции «Солдаты Победы»
Белорусский союз журналистов в День печати вручил творческие награды журналистам
Минздрав: состояние Ромы Когодовского, который спас брата из горящего дома, по-прежнему крайне тяжелое
мнение
Светлана КОСАЧ
Трамп-2024: какие шансы?
В преддверии Радуницы журналистам рассказали, что предприняли власти для того, чтобы этот день прошел максимально спокойно
В Гомеле возбуждено уголовное дело в связи с гибелью в ДТП 6-летней девочки
ГАИ примет дополнительные меры безопасности на Радуницу
Авторы
СКАНИРУЙТЕ