БРСМ и "Беллегпром" подписали соглашение о сотрудничестве

Свои подписи под документом поставили первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк и председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина.
Торжественная церемония подписания состоялась в Минской городской ратуше и стала стартом проекта «Молодежная эстафета творчества «Мая Беларусь. Мая будучыня», организованного БРСМ. Ожидается, что документ будет способствовать реализации совместных проектов, направленных на формирование уважительного отношения к государственным символам и их популяризацию, поддержку творческих инициатив молодежи. Первым шагом в реализации соглашения станет конкурс на лучший дизайн изделий легкой промышленности с национальной символикой, рассказал Дмитрий Воронюк:
– В Год народного единства мы продолжаем реализовывать молодежные инициативы и творческие проекты. Важно развивать работу кружков и объединений по интересам не только в крупных населенных пунктах, но и в отдаленных районах, где живет много ярких, активных и талантливых ребят. Уверен, что впереди у них много побед в творческих конкурсах и о них еще услышит вся страна. Мы, союз молодежи, как и многие другие общественные объединения, готовы поддерживать позитивные, созидательные инициативы молодого поколения.
У БРСМ и концерна «Беллегром» уже есть совместные проекты. Новый документ о сотрудничестве, считает Татьяна Лугина, поможет повысить престиж рабочих профессий в молодежной среде:
– Важно на собственных примерах показывать ребятам, что рабочая профессия – это престижно, и опыт, который они получат при ее освоении, пригодится им в будущем, даже если они захотят создать собственный бизнес или стать управленцем. При этом нужно менять и отношение взрослых к рабочим профессиям. Некоторые дети и хотели бы их получить, но родители против. Они готовы последнюю копейку отдать, чтобы их ребенок получил высшее образование, невзирая на его желания и способности. Мы уже начали с БРСМ формировать студенческие отряды, расширили перечень предприятий легкой промышленности, где парни и девушки смогут поработать летом и получить представление о производственном процессе.
Во время торжественной церемонии прошла демонстрация изделий легкой промышленности с элементами национальной символики. Кроме того, каждый желающий имел возможность поучаствовать в мастер-классах от ремесленников Минской области: соткать пояса, расписать керамику, сплести изделие из соломки. А финальным аккордом стал открытый диалог «Цветы Великой Победы» с участием ветеранов Великой Отечественной войны и актива БРСМ Минска.
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Старт проекта «Молодежная эстафета творчества «Мая Беларусь. Мая будучыня» приурочен к Дню Победы и Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.
Юлия МИЩЕНКО, mischenko@sb.by
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БРСМ и "Беллегпром" подписали соглашение о сотрудничестве
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