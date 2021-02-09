БРСМ дал старт республиканскому проекту «Роднае – народнае»

Белорусский республиканский союз молодежи дал старт республиканскому проекту «Роднае – народнае». Он направлен на популяризацию государственных символов в Год народного единства.



О запуске проекта объявили во время открытого онлайн-диалога, состоявшегося в преддверии VI Всебелорусского народного собрания и объединившего делегатов от БРСМ и молодых парламентариев. Символично его начало: делегаты ВНС вместе исполнили гимн страны, а затем каждому из них вручили государственный флаг.



Проект «Роднае – народнае» будет действовать не один год, рассказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк:



– Наши государственные символы – это то, что нас объединяет, вдохновляет нашу страну на развитие и, я уверен, подчеркивает нашу независимость. Сегодня мы с молодыми депутатами Парламента и участниками Всебелорусского народного собрания обсудим, с чем молодежь идет на этот крупнейший форум, какие вопросы интересуют ее и как мы будем развиваться в ближайшие пять лет. Важно отметить, что молодежь на форуме представят абсолютно разные ребята. Это и учителя, и врачи, и общественники, и политики, и работники сельского хозяйства. Самое главное, что нас объединяет, – это любовь к родной стране, потому что в единстве – наша сила.



Участники открытого диалога обсудили основные направления молодежной политики, предусмотренные проектом Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021–2025 годы.