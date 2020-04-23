БРСМ дает старт проекту по благоустройству памятников и обелисков

, — рассказала Александра Гончарова. —Так, во время республиканского субботника активисты Березовской районной организации БРСМ займутся наведением порядка на воинском захоронении деревни Шилин Здитовского сельского исполнительного комитета. Здесь в 18 братских могилах захоронены более 180 воинов Красной Армии, погибших при освобождении Березовского района в июле 1944 года. Волонтеры средней школы № 1 Малориты благоустроят на городском кладбище братскую могилу советских танкистов, погибших при освобождении Западной Беларуси 28 сентября 1939 года, а первичной организации ОАО "Племзавод Мухавец" — памятник погибшим землякам, который расположен в центре агрогородка Мухавец Брестского района.В центре заботы молодежи Витебска будет мемориал в честь летчиков 953-го Витебского штурмового авиаполка на кольце авиаторов, который находится в 3 км от города над Двиной, Орши — памятник жертвам фашизма, а Новополоцка — яблоневый сад, заложенный в поселке Боровуха в честь 70-летия Победы. В Ельске добровольцы БРСМ благоустроят братскую могилу 48 советских воинов, погибших в конце 1943 года при освобождении Ельского района, в Жлобине — приведут в порядок прилегающую к памятнику территорию на братском кладбище: очистят от листвы, сухой растительности и мусора, подкрасят забор и ограду.Гродненская областная организация даст старт благотворительному трудовому проекту у памятника курсантам-пограничникам, державшим оборону на берегу Немана. Над этим объектом воинской славы уже много лет шефствует Гродненский областной комитетом БРСМ. В лесном массиве Боровка Лидского района ребята займутся уборкой территории мемориального комплекса "Звезда" в городском поселке Кореличи, в городском поселке Большая Берестовица — у памятника "Скорбящей мать". В Дзержинском районе Минской области молодежь будет трудиться на территории братской могилы-мемориала в центре деревни Станьково, а в деревне Носилово Молодечненского района — на благоустройстве мемориала, установленного в память о 22 воинах и партизанах, павших во время войны.В Бобруйском районе в агрогородке Воротынь волонтеры займутся благоустройством скульптурной композиции землякам, павшим в период Великой Отечественной войны, а в городском поселке Глуша — памятника "Скорбящая мать", установленного в честь погибших местных жителей.В столице активисты Минской городской организации БРСМ приведут в порядок надмогильные сооружения на воинских захоронениях и братский мемориал — аллею Героев Советского Союза на Военном кладбище., — добавила Александра Гончарова.