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БРСМ дает старт проекту по благоустройству памятников и обелисков

Белорусский республиканский союз молодежи 25 апреля дает старт благотворительному проекту "Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто" по благоустройству памятников и обелисков, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.


"Трудовой проект по наведению порядка на территории памятников, обелисков, братских могил и могил неизвестных солдат направлен на сохранение преемственности поколений и привлечение молодых белорусов к сохранению исторической памяти о героях войны — известных и безымянных, всех, кто подарил нам мирное небо. Весьма символично, что он стартует в день проведения в Беларуси республиканского субботника, — рассказала Александра Гончарова. — Трудовой молодежный почин "Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто" реализуется территориальными организациями БРСМ с 25 апреля по 4 мая во всех регионах страны во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине Великой Победы, и республиканского патриотического проекта "Цветы Великой Победы".

Так, во время республиканского субботника активисты Березовской районной организации БРСМ займутся наведением порядка на воинском захоронении деревни Шилин Здитовского сельского исполнительного комитета. Здесь в 18 братских могилах захоронены более 180 воинов Красной Армии, погибших при освобождении Березовского района в июле 1944 года. Волонтеры средней школы № 1 Малориты благоустроят на городском кладбище братскую могилу советских танкистов, погибших при освобождении Западной Беларуси 28 сентября 1939 года, а первичной организации ОАО "Племзавод Мухавец" — памятник погибшим землякам, который расположен в центре агрогородка Мухавец Брестского района.

В центре заботы молодежи Витебска будет мемориал в честь летчиков 953-го Витебского штурмового авиаполка на кольце авиаторов, который находится в 3 км от города над Двиной, Орши — памятник жертвам фашизма, а Новополоцка — яблоневый сад, заложенный в поселке Боровуха в честь 70-летия Победы. В Ельске добровольцы БРСМ благоустроят братскую могилу 48 советских воинов, погибших в конце 1943 года при освобождении Ельского района, в Жлобине — приведут в порядок прилегающую к памятнику территорию на братском кладбище: очистят от листвы, сухой растительности и мусора, подкрасят забор и ограду.

Гродненская областная организация даст старт благотворительному трудовому проекту у памятника курсантам-пограничникам, державшим оборону на берегу Немана. Над этим объектом воинской славы уже много лет шефствует Гродненский областной комитетом БРСМ. В лесном массиве Боровка Лидского района ребята займутся уборкой территории мемориального комплекса "Звезда" в городском поселке Кореличи, в городском поселке Большая Берестовица — у памятника "Скорбящей мать". В Дзержинском районе Минской области молодежь будет трудиться на территории братской могилы-мемориала в центре деревни Станьково, а в деревне Носилово Молодечненского района — на благоустройстве мемориала, установленного в память о 22 воинах и партизанах, павших во время войны.

В Бобруйском районе в агрогородке Воротынь волонтеры займутся благоустройством скульптурной композиции землякам, павшим в период Великой Отечественной войны, а в городском поселке Глуша — памятника "Скорбящая мать", установленного в честь погибших местных жителей.

В столице активисты Минской городской организации БРСМ приведут в порядок надмогильные сооружения на воинских захоронениях и братский мемориал — аллею Героев Советского Союза на Военном кладбище. "К слову, трудовой коллектив ЦК БРСМ во главе с первым секретарем Дмитрием Воронюком будет трудиться во время республиканского субботника и старта патриотического проекта в Минске — на территории сквера Марата Казея и памятника этому юному Герою Советского Союза", — добавила Александра Гончарова.
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