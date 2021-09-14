БРПО приглашает школьников к участию в новых проектах

Белорусская республиканская пионерская организация объявляет регистрацию для участия в новых проектах, передает БЕЛТА.
Об этом рассказала председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.
– Традиционно новый учебный год пионерия Беларуси начинает проектами для школьников разных возрастов. Для эрудитов пионерского движения разработаны 2 пакета игры "Пионерский квиз". Интеллектуальные баталии пройдут для ребят двух возрастных категорий (9–10 и 10–13 лет) на разные темы, начиная от ребусов и головоломок, заканчивая историей Беларуси. Большим спросом среди ребят пользуются настольные игры. В связи с этим пионерская организация объявила конкурс на создание настольных игр "Пионерская игра", – пояснила она.
Для неравнодушных школьников, которым близка тема волонтерства и добровольчества, подойдет проект "Тимуровцы.by". За год участники пройдут обучение по различным волонтерским направлениям, что поможет им придумать уникальную программу ко Дню защиты детей (1 июня 2022 года).
– Октябрятам, которые увлечены историей и культурой, будет интересна республиканская квест-игра с QR-кодами "Полесские робинзоны". Самым ожидаемым проектом года обещает стать II Республиканский фестиваль-конкурс "Огонек приглашает друзей!", который объединит самых творческих пионеров страны, – отметила председатель ЦС БРПО.
Помимо этого, продолжат обучение и будущие блогеры вместе с первым образовательным проектом БРПО ProMedia. В рамках последующих двух модулей участники погрузятся в мир фото и видеоконтента, а также смогут расширить знания в сфере SMM. Чтобы стать участником одного из этих проектов, нужно зарегистрироваться на сайте организации.
Фото из архива БЕЛТА