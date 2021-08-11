Бронемашины с пулеметами, слезоточивый газ и до шести лет тюрьмы: чем закончились беспорядки у Сейма Литвы

Что происходило у здания Сейма
Митинг начался еще утром 10 августа. На площади около литовского парламента собрались более четырех тысяч человек. Акция, согласованная с властями, была приурочена к внеочередной сессии Сейма, на которой депутаты утвердили законопроекты, касающиеся расширения полномочий военных во время чрезвычайных ситуаций, строительства заграждения на границе с Беларусью на фоне притока нелегальных мигрантов, а также ограничений права непривитых от коронавируса.
Люди запускали дымовые и звуковые сигналы, свистели и выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес властей. Кроме того, они заблокировали выходы и не давали депутатам покинуть здание, требуя распустить парламент.
Как акция переросла в беспорядки?
Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожелу сообщил, что правоохранители следили за порядком во время всего мероприятия. Было запланировано, что оно завершится в 17:00, однако в назначенное время многие участники акции не разошлись.
Кроме того, ближе к вечеру они начали собираться в живую цепь вокруг здания правительства и нарушили правило 75 метров – именно такую дистанцию необходимо соблюдать по отношению к зданию Сейма.
К Сейму были стянуты бронетехника и автозаки. Работала не только местная полиция, но и силы из других регионов. Известно, что спецназ применил слезоточивый газ для разгона толпы. А депутатов в итоге вывезли из осажденного здания на автобусах, которые протестующие забросали камнями.
Беспорядки продолжались до двух часов ночи среды. В результате инцидента было задержано более 25 человек. По последним данным, пострадали около 10 полицейских.
Местная полиция объявила о начале следствия по факту организации беспорядков. Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила в среду утром, что все организаторы беспорядков будут наказаны. Им грозит до шести лет заключения.
Реакция власти ЛитвыПрезидент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что хотя граждане и имеют право выражать свое мнение, а политикам следует объяснять свои действия народу, в Литве "демократия", а не анархия.
– Свобода слова – это не свобода оскорблений, а свобода протестов – это не свобода насилия. Литва стоит перед лицом серьезных вызовов, и наша злость и разобщенность – это то, что ослабляет государство в очень ответственное время, – написал Науседа на своей странице в Facebook.
Фото: delfi.lv