Британское правительство считает омикрон-штамм COVID-19 самой опасной угрозой за всю пандемию

Омикрон-штамм коронавирусной инфекции представляет наибольшую угрозу системе здравоохранения Великобритании за все время распространения нового заболевания. Об этом 15 декабря сообщила исполнительный директор Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA) Дженни Харрис во время выступления в комитете по транспорту Палаты общин британского парламента, пишет ТАСС.
– Вероятно, мы столкнулись с самой серьезной угрозой с начала пандемии. Я полагаю, что цифры [заболеваемости], которые мы увидим в ближайшие дни, потрясут воображение в сравнении с ростом числа случаев заражения при возникновении предыдущих разновидностей, – обратила внимание врач.
Она также добавила, что вариант коронавируса "Омикрон" может увеличить не только число случаев заболевания, но и показатели госпитализации, а также количество летальных исходов.
– Мы начинаем наблюдать, с какой скоростью вирус распространяется в Лондоне, а также со вчерашнего дня и в Манчестере. В каждом из регионов ситуация отличается, но тенденция к росту числа случаев заражения наблюдается в большинстве британских агломераций, – подчеркнула Дженни Харрис.
Она уточнила, что для омикрон-штамма COVID-19 характерно большое число необычных мутаций, из-за которых риск инфицирования есть даже у привитых.
– Мы знаем, что бустерная доза увеличит защиту от вируса, хотя она все равно будет ниже, чем в случае с дельта-штаммом, – добавила специалист, обратив внимание на вероятность перегруженности систем здравоохранения из-за распространения варианта "Омикрон".