Британское правительство считает омикрон-штамм COVID-19 самой опасной угрозой за всю пандемию

– обратила внимание врач.Она также добавила, что вариант коронавируса "Омикрон" может увеличить не только число случаев заболевания, но и показатели госпитализации, а также количество летальных исходов.– подчеркнула Дженни Харрис.Она уточнила, что для омикрон-штамма COVID-19 характерно большое число необычных мутаций, из-за которых риск инфицирования есть даже у привитых.– добавила специалист, обратив внимание на вероятность перегруженности систем здравоохранения из-за распространения варианта "Омикрон".