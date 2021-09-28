Британское правительство может зарезервировать АЗС для медиков и сотрудников чрезвычайных служб

Как уточняет издание Daily Telegraph, план предусматривает приоритетный доступ работников жизненно важных сфер для заправки топливом на бензоколонках и ограничение на объем заправки для иных владельцев транспортных средств. При этом в настоящий момент, согласно источникам в правительстве, существует вероятность, что бензиновый кризис получится решить без принятия подобных мер. Вариант выделения АЗС оставлен в качестве резервного на крайний случай.До этого Британская медицинская ассоциация сообщала о важности обеспечения для работников медицины "приоритетного доступа к топливу", чтобы они "могли выполнять свою работу и добираться до людей, нуждающихся в срочной помощи".