Британское правительство может зарезервировать АЗС для медиков и сотрудников чрезвычайных служб

Правительство Великобритании может зарезервировать некоторые АЗС для медиков и сотрудников чрезвычайных служб, если сохранится ажиотажный спрос на бензин. Это следует из плана властей, составленного на случай чрезвычайной ситуации, передает ТАСС.
Как уточняет издание Daily Telegraph, план предусматривает приоритетный доступ работников жизненно важных сфер для заправки топливом на бензоколонках и ограничение на объем заправки для иных владельцев транспортных средств. При этом в настоящий момент, согласно источникам в правительстве, существует вероятность, что бензиновый кризис получится решить без принятия подобных мер. Вариант выделения АЗС оставлен в качестве резервного на крайний случай.
До этого Британская медицинская ассоциация сообщала о важности обеспечения для работников медицины "приоритетного доступа к топливу", чтобы они "могли выполнять свою работу и добираться до людей, нуждающихся в срочной помощи".