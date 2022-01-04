Британский ученый считает, что худший период пандемии остался позади

Худший период пандемии коронавирусной инфекции остался позади, в будущем справляться с последствиями COVID-19 нужно будет не введением карантина и не постоянной ревакцинацией, а заботой о наиболее уязвимых группах населения. На это в интервью газете The Daily Telegraph обратил внимание профессор Эндрю Поллард, руководивший испытаниями вакцины против нового заболевания, разработанной Оксфордским университетом и запущенной в производство компанией AstraZeneca, пишет ТАСС.
– Худшее совершенно точно позади. Нам нужно преодолеть зиму, – обратил внимание Эндрю Поллард, возглавляющий совместный комитет по вакцинации и иммунизации при минздраве Великобритании.
– В определенный момент общество должно открыться. Когда мы откроемся, будет момент, когда произойдет скачок случаев инфицирования, именно поэтому зима, возможно, не самое лучшее время [для отмены всех антиковидных ограничений], – отметил ученый, добавив, что подобное решение "должны принять политики, а не ученые".
По словам Эндрю Полларда, ревакцинировать людей каждые полгода невозможно.
– Мы знаем, что у людей сохраняется высокий уровень антител в течение нескольких месяцев после третьей дозы вакцины, но нам необходимо больше данных, чтобы сказать, когда и как часто эти уязвимые люди будут нуждаться в новых дозах. Мы не можем вакцинировать всех людей на планете каждые 4–6 месяцев. Это нерационально и невозможно в финансовом плане. В будущем мы должны сконцентрироваться на уязвимых людях, – заметил ученый.
Вместе с тем профессор заявил, что важно бороться с дезинформацией, которая окружает тему вакцинации против коронавирусной инфекции.
– Дезинформация создает риски для жизни людей. Весьма вероятно, что люди серьезно заболевали и умирали из-за дезинформации по поводу вакцин. Какая-то дезинформация намеренно шла от тех, кто выступает против вакцинации, другая же была непредумышленным результатом комментариев, которые делали политики. Можно сказать, что заявления, которые делались в Европе, влияли на людей в Африке, – считает ученый.
В Великобритании, где проживают 68 423 тыс. человек, за все время диагноз COVID-19 был подтвержден 13 422 815 раз. Общее число летальных исходов из-за коронавируса составило 148 893. Вылечились в стране 10 460 659 пациентов, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19.