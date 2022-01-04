Британский ученый считает, что худший период пандемии остался позади

– обратил внимание Эндрю Поллард, возглавляющий совместный комитет по вакцинации и иммунизации при минздраве Великобритании.– отметил ученый, добавив, что подобное решениеПо словам Эндрю Полларда, ревакцинировать людей каждые полгода невозможно.– заметил ученый.Вместе с тем профессор заявил, что важно бороться с дезинформацией, которая окружает тему вакцинации против коронавирусной инфекции.считает ученый.В Великобритании, где проживают 68 423 тыс. человек, за все время диагноз COVID-19 был подтвержден 13 422 815 раз. Общее число летальных исходов из-за коронавируса составило 148 893. Вылечились в стране 10 460 659 пациентов, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19.