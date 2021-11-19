"Британский штамм CNN". Лукашенко в интервью Би-би-си опроверг расхожие фейки

Обсуждалась наиболее актуальная на данный момент тема – миграционный кризис на границе Беларуси и стран Евросоюза. Речь также шла об интеграционных процессах в Союзном государстве, взаимоотношениях Беларуси и России. Поднимались вопросы относительно событий в Беларуси в период после президентских выборов 2020 года.





Александр Лукашенко в беседе с журналистом британского СМИ вспомнил о недавнем интервью американскому телеканалу CNN и выразил надежду, что журналисты Би-би-си сработают более корректно и солидно. Ожидается, что фрагменты интервью в ближайшие дни появятся в эфире Би-би-си, а затем оно должно появиться в интернете полностью.





Президент предложил Стивену Розенбергу не ограничиваться только этим интервью, а встретиться еще раз и провести беседу в прямом эфире, чтобы западная публика могла без купюр услышать все то, что скажет белорусский лидер. Воспользуется ли уважаемое в мире СМИ этим эксклюзивным предложением, захотят ли слушать и, главное, услышать альтернативную для них точку зрения – большой вопрос. Но, выражаясь терминологией родоначальников футбола, мяч на их стороне.







После того как состоялось интервью, белорусские журналисты задали Стивену Розенбергу традиционные в таких случаях вопросы: как прошла беседа, каковы его впечатления. "Интервью не делается для того, чтобы собеседник согласился с вами. А для того, чтобы узнать точку зрения, – сказал Стивен Розенберг. – Я не пришел с целью что-то конкретно услышать. Я задал свои вопросы, и мне было интересно услышать, что он ответит".





На встречное замечание, что Президент отвечал на подобные вопросы уже много раз, журналист Би-би-си заметил лишь только следующее: "Зарубежным телекомпаниям – не очень часто".







Простим Стивену Розенбергу его забывчивость или просто невнимательность. Практически на все эти вопросы Глава государства уже отвечал 9 августа во время многочасового "Большого разговора с Президентом", где присутствовали многие западные коллеги господина Розенберга, включая журналиста Би-би-си.



А буквально в конце сентября Александр Лукашенко дал интервью американской телекомпании CNN. Тогда в качестве интервьюера выступил старший международный обозреватель телеканала CNN в России, глава корпункта Мэтью Чанс. Журналист также задавал ставшие уже традиционными для западной прессы вопросы. В их основе – грубые и откровенные фейки, большинство из которых Глава государства и на тот момент опровергал уже не раз.

