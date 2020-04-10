Британский премьер может вернуться на работу только через месяц

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заразившийся новым коронавирусом, сможет вернуться на работу только через месяц. Об этом сообщает Times со ссылкой на правительственные источники.





Напомним, что накануне Джонсона перевели из реанимации в обычную палату. Тем не менее правительственные источники говорят, что на полное восстановление уйдет около месяца, пишет РИА Новости.

27 марта стало известно о заражении британского премьера коронавирусом, он перешел на самоизоляцию, но продолжал работать. Однако у политика сохранялась высокая температура, в воскресенье 5 апреля Джонсона доставили в больницу для проведения анализов, а понедельник премьера поместили в реанимацию. Его состояние было стабильным, подключение к ИВЛ не понадобилось.