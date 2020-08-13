Британский певец Эд Ширан готовится стать отцом

Артист и его избранница не комментируют радостное событие и не выходят в свет из-за пандемии, сообщает "СтарХит".

Британский певец Эд Ширан и его жена Черри готовятся стать родителями.

– Карантин стал идеальным предлогом редко выходить в свет, но момент приближается и волнение нарастает, поэтому они начали постепенно рассказывать родным и друзьям. Это очень счастливое время, их семьи безумно рады за них и не могут дождаться встречи с малышом, – рассказали в окружении пары.

Известно, что певец во время пандемии уединился с женой в своей мини-деревне в Саффолке.