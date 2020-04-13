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Британский парламент вернется к работе 21 апреля

Парламент Великобритании вернется к работе, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, со следующего вторника, 21 апреля, передает Би-би-си.

Официальный представитель лидера Палаты общин Джейкоба Рис-Могга сообщил, что в основном парламентарии будут работать удаленно. «Парламент вернется [с пасхальных каникул] 21 апреля, чтобы исполнять свои важные конституционные функции, следя за работой правительства, одобряя расходы и принимая законы», — цитирует представителя лидера Палаты общин ТАСС.

Он также уточнил, что в сложившейся ситуации, связанной с пандемией, технологические решения для своей работы уже используют парламентские комитеты, а на следующей неделе будут представлены варианты работы для спикера парламента, министров и других участников заседаний.

Британский парламент ушел на каникулы раньше времени — 25 марта. Планировалось, что парламентарии вернутся к работе именно 21 апреля, однако из-за коронавируса поднимался вопрос о переносе окончания каникул.

Согласно последним данным, в Великобритании COVID-19 выявили более чем у 85 тысяч человек, свыше 10 тысяч умерли.

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Фото: Рейтер
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