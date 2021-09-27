Британский корабль проследовал через Тайваньский пролив

Корабль британских ВМС 27 сентября прошел через Тайваньский пролив, который отделяет материковый Китай от Тайваня, информирует ТАСС со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня.
По актуальной информации агентства, речь идет о фрегате HMS Richmond. Также сделана отсылка к информации, которая размещена командованием корабля в социальной сети "Твиттер". Согласно заявлению, он направляется к побережью Вьетнама для взаимодействия с вьетнамскими ВМС.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887–1975), потерпев поражение в гражданской войне. С того времени в государстве сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, которую поддерживают многие государства, остров считается одной из провинций Китая.
Проход кораблей иностранных ВМС через Тайваньский пролив без оформления предварительного разрешения властей КНР время от времени вызывает претензии и официальные протесты Пекина.
Фото: pixabay.com