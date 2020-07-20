Британским госслужащим запретили проводить совещания в помещениях, где есть смарт-колонки

В Великобритании запретили государственным служащим проводить рабочие совещания в помещениях, где есть работающая умная колонка (Apple HomePod, Google Nest, Amazon Echo и т. д.). Об этом сообщает businessinsider.





Смарт-колонку необходимо отключить или вынести из помещения. Требование распространяется и на домашние устройства сотрудников, пишут vesti, поскольку в условиях пандемии многие перешли на удаленный режим работы.

Смарт-колонки, чтобы иметь возможность в любой момент откликнуться на голосовую команду, по умолчанию находятся в режиме "пассивного слушания" – распознав активационную фразу ("привет, Siri", "окей Google" и т. д.), они начинают слушать "активно", перейдя в режим распознавания команд.

Впрочем, голосовые помощники есть и на иных гаджетах, так что, по логике вещей, требование должно касаться не только умных колонок.

В компаниях-разработчиках ранее признавались, что их сотрудникам, работающим над совершенствованием продукта, доводилось слушать не предназначенные для посторонних разговоры.

Фото: wikimedia





