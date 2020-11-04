Британские букмекеры спрогнозировали Трампу победу на выборах в США

Еще недавно, до начала подсчета голосов, букмекеры предсказывали победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Однако уже сейчас картина изменилась.Так, у одной из букмекерских контор коэффициент на победу Трампа составляет 1/2. Это значит, что на каждые поставленные 2 фунта стерлингов (2,6 доллара) приходится всего 1 фунт стерлингов (1,3 доллара) выигрыша, хотя ночью перед выборами он равнялся 6/4.Ставки на Байдена сделаны с коэффициентом 13/8 против 8/15 накануне.Подобная картина прослеживается у многих букмекеров.Средний коэффициент на то, что Трамп наберет больше 270 голосов выборщиков, составляет 20/21, что это удастся Байдену – 6/4.Букмекеры также предполагают, что с наибольшей вероятностью победитель будет назван уже в среду (средний коэффициент 11/10).