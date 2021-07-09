Британец получил больше года тюрьмы за раздачу пиратского доступа к играм премьер-лиги

Полу Фолкнеру из Великобритании дали 16 месяцев тюрьмы за пиратство в сети. Мужчина занимался организацией нелегального доступа к контенту, среди которого были и прямые трансляции матчей премьер-лиги. Последняя сообщила об этом случае на своем сайте.
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«Пол Фолкнер предстал перед Королевским судом Ливерпуля во вторник, 6 июля, после того, как признал себя виновным в нескольких нарушениях авторских прав и мошенничестве, включая доступ к пиратскому контенту для собственного использования», – отметили в премьер-лиге.
Злоумышленник был оператором пиратской потоковой службы, которая предлагала незаконный доступ к спортивному и развлекательному контенту, включая прямые трансляции матчей премьер-лиги и каналы Sky. Фолкнер признал себя виновным как в незаконной поставке контента, так и в использовании сервиса для его просмотра, за что он должен был заплатить. Судья признал, что использование мужчиной несанкционированной услуги само по себе является отдельным преступлением.
Главный юрисконсульт премьер-лиги Кевин Пламб отметил: «Этот приговор еще раз демонстрирует, что суды серьезно относятся к преступлениям с пиратством. Преступников, вовлеченных во все формы пиратства, ждут серьезные последствия. В отношении тех, кто предоставляет несанкционированный доступ к футболу премьер-лиги, будут приняты судебные меры, независимо от размера или масштаба пиратской операции».
Фото: pixabay.com
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