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BRIT Awards 2021: лучшие наряды премии

В Великобритании объявили победителей престижной музыкальной премии BRIT Awards. 41-церемония, которая прошла на лондонском стадионе O2 Arena, стала глотком свежего воздуха. Организаторы порадовали настоящей ковровой дорожкой, а также разрешили четырем тысячам зрителей вживую присутствовать в зале. Ну и куда же без нашей подборки ярких нарядов премии? 


Мы нескромно скажем, что звездой вечера была все же британская певица Дуа Липа. Она не только вновь возглавила список лучших артистов года, но еще и поразила всех выбором своего наряда. Номинированная сразу в трех категориях знаменитость появилась на красной дорожке в наряде от британского дизайнера Вивьен Вествуд. 

Золотистое мини-платье с опущенными плечами и асимметричным подолом удачно подчеркнуло стройную фигуру певицы. Наряд дополнили жемчужное ожерелье, туфли на высокой платформе и чулки с подвязками.


По красной дорожке Тейлор Свифт продефилировала в серебристом ансамбле от Miu Miu. Кроп-топ и облегающая юбка в пол украшены вышивкой и стразами. Стоит отметить, что звезда фолк-поп Тейлор Свифт отмечена в номинации "Глобальная икона". Она стала первой женщиной, удостоенной этой награды.


Главный нынче любимец публики певец Гарри Стайлс, не изменяя традициям, выбрал клетчатый брючный костюм от итальянского бренда Gucci. К своему образу он добавил кожаную сумку. С церемонии Стайлс ушел с наградой "Лучшая песня" за свой трек Watermelon Sugar.
 

Не обошлось и без сюрпризов. Музыкальный поп-коллектив Little Mix прошелся по красной дорожке в белых нарядах,  которые подчеркивали их фигуры. Невооруженным взглядом было видно, что двое из трех участниц находятся в ожидании малышей.

Коллектив взял приз в номинации "Лучшая группа". 


О том, что платья с перьями в стиле 1920-х и не думают выходить из моды, напомнила нам певица Селеста Уэйт. На церемонии знаменитость появилась в наряде на бретелях от Ashley Williams. Необычный образ дополнили ярко-красные туфли-лодочки и обруч с перьями.


Тренд на гендерно-нейтральную моду также не отходит, а наоборот, звезды продолжают поддерживать данную тенденцию. К примеру, актер, певец и любитель эпатажа Билли Портер продемонстрировал образ от американского бренда Threeasfour. Наряд с полупрозрачными рукавами и кружевом дополнили сапоги на каблуках, дизайнерский клатч и роскошная шляпа.


Премию посетила также американская певица Оливия Родриго. Юная исполнительница появилась на красной дорожке в платье Dior неонового оттенка. Образ дополнили тонкий черный ремень и босоножки.


Британская исполнительница Арло Паркс продемонстрировала строгий брючный костюм. К слову, она одержала победу номинации «Прорыв года». 


Американский исполнитель Адам Ламберт удивил всех своим темно-серым костюмом с леопардовом принтом. Кроме того, на церемонию певец пришел... на каблуках. Неизвестно, насколько ему было удобно, но похоже, этот образ может составить достойную конкуренцию Билли Портеру. 

Фото: Getty Images
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