Брестская таможня подвела итоги работы за прошлый год. Несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса и закрытием границ, таможня выполнила поставленные задачи. Количество проследовавших через границу грузовых автомобилей и железнодорожных составов осталось практически на уровне 2019 года. Фактическое поступление таможенных и иных платежей в республиканский бюджет в минувшем году составило почти 570 миллионов белорусских рублей. Официальный представитель Брестской таможни Андрей Дубинко рассказал:
- В прошлом году продолжилась реконструкция инфраструктуры на границе. В конце года введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс реконструируемого пункта пропуска «Верхний Теребежов» на белорусско-украинской границе. Ввод объекта в эксплуатацию после государственной приемки планируется во втором квартале текущего года. Также в прошлом году таможней пресечено свыше 5,5 тысяч административных правонарушений. Почти в два раза увеличилось количество изъятых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ – более 182 кг, в 2019 г. – 100 кг.
Фото: БЕЛТА
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Брестской таможней в прошлом году изъято более 182 килограммов наркотических средств и психотропных веществ
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