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Брестское «Динамо» узнало потенциальных соперников на старте квалификации Лиги чемпионов

Брестское «Динамо» узнало потенциальных соперников по первому раунду квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона — 2020/2021, пишет «Трибуна».

Чемпионы Беларуси попали в число несеяных команд. Среди возможных соперников значатся «Селтик» (Шотландия), «Астана» (Казахстан), «Лудогорец» (Болгария), «Црвена Звезда» (Сербия), «Карабах» (Азербайджан), «Легия» (Польша), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Мольде» (Норвегия), «Шериф» (Молдова), «Ференцварош» (Венгрия), «Дандолк» (Ирландия), «Слован» (Словакия), «Судува» (Литва), «Омония» (Кипр), «Сараево» (Босния и Герцеговина), «Динамо» (Тбилиси, Грузия) и чемпион Румынии («КСУ Крайова» или ЧФР).

Игры первого отборочного раунда пройдут 18 и 19 августа. В квалификации победители противостояний будут определяться по результатам одного матча, исключением станет только раунд плей-офф, где традиционно команды сыграют друг с другом дважды.

Отметим, что матчи 1/8 финала Лиги чемпионов — 2019/2020, перенесенные из-за пандемии, пройдут 7-8 августа. Финал турнира состоится в Лиссабоне 23 августа.

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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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