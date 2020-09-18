Брестское «Динамо» поборется за выход в групповой раунд ЛЕ с болгарским «Лудогорцем»

«Лудогорец» должен быть хорошо знаком футбольным болельщикам, так как является завсегдатаем еврокубков. Он не отдает звание чемпиона своей страны с сезона-2011/2012 и в таблице текущего чемпионата Болгарии, кстати, тоже идет на первом месте, имея 12 очков после пяти туров. Разумеется, нынешнюю еврокубковую кампанию «орлы» начинали в Лиге чемпионов. Там они преодолели сопротивление черногорской «Будучности» – 3:1, но уступили датскому «Мидтьюлланду» – 0:1.Брестское «Динамо» на правах чемпиона Беларуси, напомним, также стартовало в Лиге чемпионов. Но пройдя казахстанскую «Астану» (6:3) и «Сараево» из Боснии и Герцеговины (2:1), подопечные Сергея Ковальчука не смогли совладать с израильским «Маккаби» (0:1) и теперь испытают удачу во втором по значимости еврокубке.Еще три белорусских клуба, которые выступали в Лиге Европы-2020/2021, увы, не смогли преодолеть даже первый для себя барьер. И БАТЭ, что интересно, пострадал именно от болгарской команды – уступил софийскому ЦСКА (0:2). Кроме того, минское «Динамо» потерпело поражение от польского «Пяста» (0:2). А солигорский «Шахтер» более чем неожиданно проиграл «Сфынтул Георге» из Молдовы (0:0 – в основное время, 1:4 – по пенальти).