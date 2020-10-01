Брестское «Динамо» оспорит путевку в групповой раунд Лиги Европы с «Лудогорцем»

Совладать с «Маккаби» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов не удалось, но брестское «Динамо» еще имеет шанс на попадание в групповой раунд ЛЕ

Обе команды на правах чемпионов своих стран, напомним, начинали этот еврокубковый сезон в ЛЧ. «Динамо» последовательно победило казахстанскую «Астану» (6:3) и «Сараево» из Боснии и Герцеговины (2:1), но затем не сумело справиться с сопротивлением израильского «Маккаби» (0:1). А «Лудогорец» обыграл черногорскую «Будучность» – (3:1), однако уступил датскому «Мидтьюлланду» (0:1).«Лудогорец», обладающий очень квалифицированным подбором исполнителей, доминирует на внутренней арене, никому не отдавая чемпионское звание с сезона-2011/2012. И в таблице текущего чемпионата Болгарии он тоже идет на первом месте, имея после семи туров 16 очков из 21 возможного.Брестское «Динамо» в нынешнем чемпионате Беларуси выступает крайне нестабильно, с большими перепадами в результатах. Но в последнее время команда Сергея Ковальчука исключительно радует своих болельщиков. Она одержала в ЧБ три победы подряд над минским «Динамо» (4:2), РЦОР-БГУ (2:1) и БАТЭ (4:2) и всерьез включилась в борьбу за медали. Хватит ли положительного импульса для того, чтобы пробиться в группу Лиги Европы, узнаем совсем скоро.Еще три белорусских клуба, которые выступали в Лиге Европы–2020/2021, увы, не смогли преодолеть даже первый для себя барьер. Минское «Динамо» проиграло польскому «Пясту» (0:2). Солигорский «Шахтер» потерпел более чем обидное поражение от «Сфынтул Георге» из Молдовы (0:0 – в основное время, 1:4 – по пенальти). А БАТЭ уступил болгарскому ЦСКА (0:2).