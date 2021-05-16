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Брестское «Динамо» одолело «Гомель» и вышло на четвертое место в таблице футбольного чемпионата страны

В заключительном матче девятого тура чемпионата страны по футболу брестское «Динамо» на своем поле сломило сопротивление «Гомеля» – 1:0, после чего разменяло шестое место в таблице на четвертое. Команда Сергея Ковальчука в этом чемпионате еще не потерпела ни одного поражения (четыре победы, пять ничьих) – и это, безусловно, главный сюрприз со знаком плюс на оставшемся позади соревновательном отрезке.


«Гомель», еще в прошлом году выступавший в первой лиге, в этом сезоне тоже хорош и, как следствие, идет в верхней половине турнирной таблицы. Но справиться с динамовцами Бреста «рыси» все же не смогли. Во многом равный поединок завершился минимальной победой хозяев поля, которую им принес филигранный удар Павла Седько со штрафного (64-я минута). Все попытки гостей хотя бы спасти ничью успехом не увенчались.

Два матча этого тура состоялись позавчера: «Спутник» проиграл «Славии» – 0:2, минское «Динамо» победило «Сморгонь» – 2:0. Четыре встречи прошли вчера: «Шахтер» сломил сопротивление «Немана» – 2:1, «Витебск» одолел РЦОР-БГУ – 3:2, «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочь» разошлись миром – 3:3, БАТЭ одержал волевую победу над «Рухом» – 3:2. А в первом сегодняшнем матче «Слуцк» и «Минск» сыграли вничью – 2:2.

Таблица сейчас имеет такой вид: 1. «Шахтер» – 27 очков (9 матчей), 2. «Динамо» (Минск) – 20 (9), 3. БАТЭ – 20 (9), 4. «Динамо» (Брест) – 17 (9), 5. «Гомель» – 15 (9), 6. «Рух» – 15 (9), 7. «Ислочь» – 13 (9), 8. «Торпедо-БелАЗ» – 12 (9), 9. «Витебск» – 12 (9), 10. «Минск» – 10 (9), 11. «Славия» – 8 (9), 12. «Слуцк» – 7 (9), 13. «Неман» – 6 (9), 14. РЦОР-БГУ – 6 (9), 15. «Сморгонь» – 4 (9), 16. «Спутник» – 3 (9).

Список бомбардиров возглавляет Дембо Дарбо («Шахтер»), который забил девять мячей. Его ближайшими преследователями являются Дмитрий Комаровский («Ислочь») и Андрей Соловей («Гомель»), отличившиеся по шесть раз.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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