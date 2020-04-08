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Брестское «Динамо» обыграло «Шахтер» в первом матче полуфинала Кубка Беларуси

В Бресте завершился еще один первый матч полуфинала Кубка Беларуси по футболу, в котором местное «Динамо» довольно уверенно одолело солигорский «Шахтер» — 2:0.

Фото: dynamo-brest.by

Действующие чемпионы страны, получив отличную встряску от «Славии» (1:2) в последнем туре Высшей лиги, на встречу с бронзовыми призерами вышли куда более заряженными. В итоге именно стартовый отрезок поединка стал решающим. Хозяева поля открыли счет уже на 6-й минуте: шустрый Роман Юзепчук, вышедший сегодня на правый фланг обороны, протащил мяч по бровке, прострелил в штрафную, мяч отскочил от защитника и лег на ногу Александру Нойоку, который фирменной «пушкой» положил снаряд в ближний угол. Совсем скоро брестчане удвоили перевес усилиями Павла Савицкого, который, получив роскошный пас от Артема Милевского, выскочил на рандеву с Павлом Чесновским и элегантно перекинул вратаря.

В оставшееся время и первого тайма, и всей игры динамовцы продолжали владеть инициативой и куда более изобретательнее действовали в атаке, создав множество опасных моментов, однако реализовать их не удалось. У «горняков» же впереди совсем ничего не ладилось, о чем говорят всего два удара в створ, с которыми уверенно справился Сергей Игнатович.

«Динамо-Брест» — «Шахтер» — 2:0 (Нойок, 6, Савицкий, 13).

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Ранее в другой полуфинальной паре мозырская «Славия» обыграла борисовский БАТЭ (1:0). Ответные матчи пройдут 29 апреля.

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