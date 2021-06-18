Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 3
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Брестское «Динамо» и «Сморгонь» поделили очки в матче футбольного чемпионата страны

Брестское «Динамо» и «Сморгонь» поделили очки в матче футбольного чемпионата страны

В Бресте завершился очередной матч 13-го тура чемпионата страны по футболу. Местное «Динамо» и «Сморгонь» разошлись боевым миром – 2:2.


«Шахтер» продлил победную серию в ЧБ по футболу до 13 встреч

Читайте также

«Шахтер» продлил победную серию в ЧБ по футболу до 13 встреч
Выступление «Динамо» в начале сезона стало одним из главных сюрпризов со знаком плюс. Но в последнее время дела команды Сергея Ковальчука идут не лучшим образом. После сегодняшней ничьей безвыигрышная серия дружины из города над Бугом увеличилась уже до четырех встреч (две ничьи, два поражения).

Впрочем, динамовцы еще могут быть довольны таким исходом матча, так как по ходу игры они дважды уступали в счете (0:1, 1:2), а концовку доигрывали вдесятером.

В составе «Сморгони» голевой дубль оформил Арсений Бондаренко (7-я, 61-я минуты). А у хозяев поля отличились Станислав Беленький (16) и Павел Седько (63).

На 82-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален игрок брестского «Динамо» Ярослав Орешкевич. Но извлечь дивиденды из численного преимущества гости не сумели.

Три матча этого тура прошли вчера и сегодня несколько ранее. «Минск» одолел РЦОР-БГУ – 2:1. «Неман» и «Славия» поделили очки – 2:2. А «Шахтер» продлил свою впечатляющую победную серию до 13 встреч, разгромив «Слуцк» – 4:1.

Завтра состоятся матчи «Витебск» – «Рух», «Гомель» – «Ислочь», «Торпедо-БелАЗ» – «Спутник» и «Динамо» (Минск) – БАТЭ. 

Турнирная таблица сейчас выглядит так: 1. «Шахтер» – 39 очков (13 матчей). 2. БАТЭ – 29 (12). 3. «Рух» – 24 (12). 4. «Динамо» (Минск) – 23 (12). 5. «Гомель» – 21 (12). 6. «Минск» – 19 (13). 7. «Динамо» (Брест) – 19 (13). 8. «Витебск» – 18 (12).  9. РЦОР-БГУ – 15 (13). 10. «Торпедо-БелАЗ» – 15 (12). 11. «Ислочь» – 14 (12). 12. «Слуцк» – 11 (13). 13. «Славия» – 9 (13). 14. «Неман» – 8 (13). 15. «Сморгонь» – 6 (13). 16. «Спутник» – 4 (12).

Список бомбардиров возглавляет форвард «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 13 мячей.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
В Перу 27 человек погибли в ДТП с автобусом
Это не работа, это призвание: один жаркий день с бригадой столичной скорой
Новые доказательства из материалов уголовного дела о геноциде населения Беларуси в годы войны
Чем интересен самый восточный город Беларуси — Хотимск
Сборные Англии и Шотландии не выявили победителя в поединке футбольного Евро
Беларусь и Россия договорились о координации усилий по защите суверенитета
Число пострадавших в результате подтоплений в Ялте выросло до 11
Почему невероятных вряд ли удастся убедить
Сборная Беларуси по пляжному футболу проиграла рлссиянам в матче Евролиги
Перцов: введение Западом санкций против Беларуси - это выпады бессилия
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Недоговороспособные
Гороскоп на 20 июня
Азаренко пробилась в полуфинал турнира в Берлине
Маргарита Махнева выиграла чемпионат Беларуси в гонках байдарок одиночек на 200 м дистанции
Брестское «Динамо» и «Сморгонь» поделили очки в матче футбольного чемпионата страны
Жук: западная свобода слова - это навязанный нам фейк для возможности давить на Беларусь
Республиканский легкоатлетический студенческий забег пройдет 21 июня в Гродно
Дорожную разметку в Минске будут наносить ночью на 10 участках дорог
Молодежный патриотический велопробег пройдет по местам памяти Гомельской области 19 июня
Во Франции спасли 80 мигрантов при попытке попасть в Великобританию на лодках
Нидерланды ослабят коронавирусные ограничения с 26 июня
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Лицом к лицу
Более 3,5 млн проживающих за рубежом иранцев имели возможность проголосовать на выборах президента Ирана
В Гомельской области за пять лет проданы с торгов 570 объектов госсобственности
Хорваты и чехи сыграли вничью на футбольном Евро
Молодая жена Никиты Преснякова превратила клетчатую рубашку в соблазнительный наряд
В Ялте из-за подтоплений эвакуирован 281 человек
МЧС дало рекомендации, как избежать последствий жары
Белоруски проиграли сборной Словакии на групповой стадии Евробаскета
Дело чести: столичные руководители схлестнулись в турнире по технике велосипедного туризма
Из-за ремонта дороги на ул.Орловской в Минске ночью будет ограничиваться движение
Тест-систему для быстрого определения основных мутаций коронавируса разработали в России
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
За заслуги. Перед кем?
Филипп Киркоров устроил встречу с TikTok-блогерами, чтобы расширить свою аудиторию
Минчанин приговорен к 3 годам ограничения свободы за участие в массовых беспорядках
Книга Меган Маркл для детей стала бестселлером The New York Times
«Шахтер» продлил победную серию в ЧБ по футболу до 13 встреч
Фотофакт. Строительство железной дороги Китай – Лаос
День летнего солнцестояния 21 июня: астролог дала советы, как провести это время
В ГАИ подвели итоги профессионального конкурса
Лукашенко поздравил Гутерриша с переизбранием Генсекретарем ООН
Греческая одиссея: Dior представил коллекцию resort 2022
Елена Ноздрева о чемпионате Беларуси без одного из фаворитов: «Результат надо показывать за двоих»
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Конец «бесконечной войны»
На полигоне Брестский стартовали финалы республиканских игр "Зарница" и "Зарничка"
Худрук МХАТа о спектакле с участием Бузовой: «Удавшийся эксперимент»
Политолог: Прибалтика – отличная выставочная площадка «достижений» либеральной демократии
Авторы