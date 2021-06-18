Брестское «Динамо» и «Сморгонь» поделили очки в матче футбольного чемпионата страны

Выступление «Динамо» в начале сезона стало одним из главных сюрпризов со знаком плюс. Но в последнее время дела команды Сергея Ковальчука идут не лучшим образом. После сегодняшней ничьей безвыигрышная серия дружины из города над Бугом увеличилась уже до четырех встреч (две ничьи, два поражения).Впрочем, динамовцы еще могут быть довольны таким исходом матча, так как по ходу игры они дважды уступали в счете (0:1, 1:2), а концовку доигрывали вдесятером.В составе «Сморгони» голевой дубль оформил Арсений Бондаренко (7-я, 61-я минуты). А у хозяев поля отличились Станислав Беленький (16) и Павел Седько (63).На 82-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален игрок брестского «Динамо» Ярослав Орешкевич. Но извлечь дивиденды из численного преимущества гости не сумели.Три матча этого тура прошли вчера и сегодня несколько ранее. «Минск» одолел РЦОР-БГУ – 2:1. «Неман» и «Славия» поделили очки – 2:2. А «Шахтер» продлил свою впечатляющую победную серию до 13 встреч, разгромив «Слуцк» – 4:1.Завтра состоятся матчи «Витебск» – «Рух», «Гомель» – «Ислочь», «Торпедо-БелАЗ» – «Спутник» и «Динамо» (Минск) – БАТЭ.Турнирная таблица сейчас выглядит так: 1. «Шахтер» – 39 очков (13 матчей). 2. БАТЭ – 29 (12). 3. «Рух» – 24 (12). 4. «Динамо» (Минск) – 23 (12). 5. «Гомель» – 21 (12). 6. «Минск» – 19 (13). 7. «Динамо» (Брест) – 19 (13). 8. «Витебск» – 18 (12). 9. РЦОР-БГУ – 15 (13). 10. «Торпедо-БелАЗ» – 15 (12). 11. «Ислочь» – 14 (12). 12. «Слуцк» – 11 (13). 13. «Славия» – 9 (13). 14. «Неман» – 8 (13). 15. «Сморгонь» – 6 (13). 16. «Спутник» – 4 (12).Список бомбардиров возглавляет форвард «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 13 мячей.