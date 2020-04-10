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Брестский технопарк начал изготавливать защитные экраны для медиков

Брестский научно-технологический парк принимает участиве в инициативе, которая предусматривает помощь медицинскому персоналу в обеспечении доступными средствами индивидуальной защиты, рассказал директор учреждения Дмитрий Макарук, пишет БЕЛТА.

В технопарке стали печатать комплектующие для защитных экранов. Собирают их в отдельном помещении. Учреждения здравоохранения и медработники уже отправили более 20 заказов на изготовление средств защиты для лица. "В нашем центре коллективного пользования имеются 3D-принтеры, которые применяются для печати комплектующих. На самом продвинутом из них одновременно можно печатать несколько штук. Инженеры настроили программу на непрерывную 29-часовую печать", — отметил Дмитрий Макарук.

Безвозмездную помощь предложил медикам один из резидентов технопарка. На предприятии, которое производит светодиодные изделия, сделали маски респираторного типа. Их собираются передать брестскому хоспису.

Более того, в технопарке намерены организовать хакатон. Его участники устроят мозговой штурм по поиску новых технологий и решений, которые помогут усовершенствовать и облегчить труд медиков. "Сейчас ищем эксперта, который будет сопровождать хакатон. Тема узкоспециализированная, интерес к ней большой. Нам нужно экспертное мнение, чтобы на выходе получить то, что можно использовать максимально быстро", — отметил Дмитрий Макарук. Предложения разработчиков могут касаться как возможностей удаленной работы с пациентами, так и приспособлений для вентиляции легких.

В Брестском научно-технологическом парке зарегистрированы 66 резидентов.

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