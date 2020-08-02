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Брестский полигон примет конкурсы "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда" АрМИ

На полигоне под Брестом проведут два конкурса Армейских международных игр - "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда", рассказал командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко перед началом праздничных мероприятий, посвященных Дню десантников и ССО, его слова передает БЕЛТА.

- На Брестском полигоне будут проходить "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда". На первый конкурс пока заявлено 18 команд, на второй - пять. Но каждый день информация меняется, - рассказал Вадим Денисенко.

Участники конкурсов начнут прибывать в Брест с 10 по 22 августа.

- С учетом эпидемиологической обстановки изоляция и другие необходимые меры будут соблюдаться в полном объеме, - подчеркнул командующий ССО.

Также в конце сентября на полигоне Брестской 38-й десантно-штурмовой бригады планируется провести белорусско-российско-сербские учения "Славянское братство".

- Это плановые учения, которые мы обязаны проводить. Сейчас уже заканчиваем к ним подготовку, - сказал Вадим Денисенко.

Для проведения международных соревнований и учений Брестский полигон значительно модернизировали. В частности, увеличилась протяженность полевых дорог, усовершенствованы площадки для стрельбы, появились новые объекты.

- Когда мы начали заниматься подготовкой к Армейским играм, одной из задач ставили поднять на новый качественный уровень Брестский полигон. За пять лет он изменился до неузнаваемости, осталось доработать лишь некоторые штрихи. Объектов достаточно для всестороннего обучения войск, проведения учений любого уровня, - подытожил командующий силами спецопераций.

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