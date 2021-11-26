Брестские таможенники обнаружили у перевозчиков видеокарты для майнинга криптовалют

За неделю брестские таможенники изъяли девять видеокарт иностранного производства, которые могут использоваться для майнинга криптовалют. Официальный представитель Брестской таможни Вера Базака рассказала:



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– Стоимость видеокарт свыше 38 тысяч рублей. Так, в пункте пропуска «Козловичи» 28-летний водитель-белорус следовал на грузовом автомобиле RENAULT, принадлежащем польской фирме-перевозчику. Он ехал из Польши в Россию. Пассажирскую таможенную декларацию водитель не подавал, устных заявлений о перемещении товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, не поступало. Однако при проведении таможенных операций обнаружены 4 видеокарты торговой марки NVIDIA и ноутбук торговой марки LENOVO, которые были спрятаны. Предварительная оценочная стоимость незадекларированного товара составила свыше 18 тысяч рублей. Брестской таможней начат административный процесс.

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