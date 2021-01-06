В рамках благотворительного проекта для детей «Елка желаний» Брестские таможенники поздравят шестерых детей, которые борются с онкологическими и гематологическими заболеваниями.
Официальный представитель Брестской таможни Андрей Дубинко рассказал:
– Ребята из регионов Брестской области написали письма Деду Морозу, в которых рассказали о себе, своих увлечениях и поделились сокровенными желаниями. Мы решили их исполнить. На собранные в коллективе денежные средства купили подарки ребятам, которые вручим 14 января. Так, например, у мальчика Сергея появится специальный компьютерный монитор, предназначенный для игр. Для своего брата, который тоже болеет, Сергей попросил в подарок спортивный костюм. 9-летний Кирилл, занимающийся в театральном кружке, попросил в подарок набор для творчества с лобзиком или паяльником, 12-летний Степан будет рад появлению музыкальной портативной колонки. Современные планшеты станут хорошими подарками для Анастасии и еще одного 9-летнего Кирилла. Участие в благотворительных акциях является доброй традицией в коллективе таможни, сотрудники которого не остаются равнодушными и всегда рады подарить праздник и атмосферу волшебства детям.
В Брестской области акция «Елка желаний» проводится с 2015 года. Брестская таможня принимает участие в мероприятии четвертый год подряд.
Фото: Брестская таможня
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Брестские таможенники принимают участие в благотворительном проекте для детей «Елка желаний»
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