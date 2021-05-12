За прошедшие выходные в пункте пропуска «Брест автодорожный» иностранные граждане трижды пытались пересечь границу вместе с пассажирами, документы которых были недействительными.
Фото: tops.gpk.gov.by/brest
Официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев сообщил sb.by, что во всех случаях нарушителями оказались уроженцы Чеченской Республики:
– Водители, проживающие в странах Европейского союза, подвозили в пункт пропуска земляков, документы которых были недействительными. У двоих россиян паспорта были с истекшим сроком действия, у третьего при себе вовсе оказался паспорт брата.
В Брестской пограничной группе напомнили, что граждан России с недействительными документами за нарушение порядка пересечения границы ожидает штраф в размере до 50 базовых величин. Жители стран Евросоюза, допустившие незаконный ввоз лиц в Республику Беларусь, могут быть оштрафованы на сумму до 20 базовых величин.
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Брестские пограничники за выходные выявили три случая незаконного ввоза иностранцев в Беларусь
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