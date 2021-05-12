Брестские пограничники за выходные выявили три случая незаконного ввоза иностранцев в Беларусь

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сообщил sb.by, что во всех случаях нарушителями оказались уроженцы Чеченской Республики:В Брестской пограничной группе напомнили, что граждан России с недействительными документами за нарушение порядка пересечения границы ожидает штраф в размере до 50 базовых величин. Жители стран Евросоюза, допустившие незаконный ввоз лиц в Республику Беларусь, могут быть оштрафованы на сумму до 20 базовых величин.