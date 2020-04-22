Брестские десантники сняли флешмобный клип #дзякуй доктар

Сегодня в 38-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде Бреста прошли неординарные съемки и необычное занятие по строевой подготовке. Вместо привычных колонн бойцы выстроились в буквы, которые складывались в два слова: дзякуй, доктар. Для съемок пригласили известного в городе оператора Василия Пошелюка, согласившегося бесплатно поучаствовать в процессе и там же на месте смонтировать видео. На весь процесс, говорит офицер бригады Дмитрий Белецкий, ушел день:



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— По плану боевой подготовки еженедельно проводятся занятия по строевой подготовке. Сегодня мы решили поддержать медиков, которые борются с пандемией в нашей стране и во всем мире, отобрали лучших военнослужащих, которые проявляют себя в плане строевой выправки. Составили план, нарисовали на бумаге динамику. Затем воплотили в жизнь после нескольких тренировок за один день. Опыт такого флешмоба был. Мы проводили в прошлом году подобное в Брестской крепости, приурочив мероприятие к 1000-летию Бреста и Дню десантника.

Во флешмобе задействовали около 500 военнослужащих. По окончании монтаж проводили на свежем воздухе. Оператор очень спешил. Видео тут же залили в сеть. В перерыве Василий Пошелюк рассказал о технических тонкостях:

— Сложная съемка — на рельефе, а эта была одной из легких технически. Разве что трудность была из-за солнечной погоды. Но вообще здесь больше зависело от исполнителей. Отрепетировано все было заранее. Десантники молодцы.

К слову, в бригаде ограничены увольнения и посещения родственников. Но боевая подготовка идет в штатном режиме, продолжает Дмитрий Белецкий, заразившихся коронавирусом среди военнослужащих нет:

— Все здоровы, готовы защищать Родину. Все мероприятия и занятия идут по плану. Прошли слаживания, батальонно-тактические учения, военнослужащие готовы выполнять любые задачи по предназначению. Будут участвовать и в параде на 9 Мая. Готовятся в Минске уже около двух месяцев.

Видео флешмоба вы можете посмотреть на канале оператора Василия Пошелюка по ссылке. А у читателей sb.by и зрителей нашего канала была уникальная возможность наблюдать за тем, как снимали ролик, в прямом эфире. Впрочем, весь съемочный процесс вы можете посмотреть и в записи. Ссылка на стрим прилагается. Не забывайте делиться видео с друзьями, ставить лайки и подписываться на наш канал.