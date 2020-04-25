Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+12 oC
USD: 2.46
EUR: 2.65
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Брестская «вертикаль» трудилась на субботнике возле крепостного форта, где сражался майор Гаврилов

Брестская «вертикаль» трудилась на субботнике возле крепостного форта, где сражался майор Гаврилов

Дорога, ведущая к Восточному форту Брестской крепости, превратилась в аллею. Сегодня на этом участке 20 лип высадили работники и руководство области и города. Совсем скоро здесь завершится реставрация знакового объекта мемориального комплекса, а в июне гости смогут посетить новую экспозицию, посвященную знаковому очагу обороны.


Вклад в озеленение внес и председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Деревца подсаживали к тем, которые уже высадили здесь несколько лет назад. На определенном расстоянии друг от друга. Работы, впрочем, шли не только у форта. Анатолий Лис подчеркнул, озеленяют всю крепость:

- При посещении крепости в прошлом году Президент дал поручение провести красивое озеленение, в том числе и центральной площади цитадели. Там действительно не хватало зелени. В прошлом году был объявлен конкурс, разработана концепция, и сегодня она уже утверждена на градостроительном совете, со всеми заинтересованными проработан вопрос. На территории крепости будет высажено не только много деревьев, но и кустарников и цветов. Это очень важно. И красиво, и экологично.






В прошлом году крепость посетило более 500 тысяч гостей. В этом, продолжает Анатолий Лис, немного меньше, но после того, как все вернется на круги своя, люди снова массово пойдут в цитадель славы и проведенное благоустройство будет их радовать.

В целом на субботнике регион, как и в прошлом году, планирует собрать около миллиона рублей. 50% останется в областном бюджете и эти средства, по словам председателя облисполкома, будут направлены на подготовку летних лагерей и памятников Великой Отечественной. По предварительным данным в акции в области принимают участие около 330 тысяч человек. Проходят работы камерно, с соблюдением дистанции. Это так же подчеркнул Анатолий Лис:

- Все проходит в обычном режиме. Кто-то проводит субботник на рабочих местах. Да, мы рекомендовали не собирать большие группы с учетом эпидемиологической обстановки. И я принял решение: не нужно призывать медицинских работников сдавать взносы. Они должны быть на рабочих местах. Могут там сделать дезинфекцию, например, у себя в отделении. Они должны лечить людей. Это их главная задача.

После того, как деревья были высажены, руководство мемориального комплекса провело для участников субботника экскурсию по Восточному форту, рассказав о концепции будущей экспозиции. SB.BY вел прямую трансляцию. Эксклюзивное видео вы можете посмотреть на нашем сайте и в соцсетях.



Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Фото: Александр МИТЮКОВ
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Столичные оперативники задержали злоумышленников, которые воровали у частников строительный инструмент
Поэт Николай Метлицкий стремится передать в своих произведениях чувства, радость и боль своего народа
В Городокском районе открыли новый пожарный аварийно-спасательный пост
Стало известно, когда стартует сезон Формулы-1
МВД инициировало благотворительный марафон «Милиция врачам»
Анатолий Лис не исключает, что аккумуляторный завод под Брестом может быть перепрофилирован
В Гомеле депутаты Национального собрания занимались благоустройством
Партизан отряда имени Николая Щорса Константин Повелечко вспоминает военное прошлое
Брестские предприниматели благоустраивают территорию городской набережной
В Витебской области планируют завершить посевную до начала мая
мнение
Юрий ТЕРЕХ
О яблонях и яблоках
В Орше благоустроили парк в районе льнокомбината
На Гродненщине стартовала масштабная акция «Миру – сад!»
Более 5000 тестов, 79 тысяч рублей, горячие обеды и методическая помощь прокуратуры: врачи Витебска и Витебской области написали открытое письмо благодарности
Глава МЧС провел субботник на малой родине
«Было трудно убедить родителей»: как педагоги помогали вывозить детей с зараженных территорий после аварии на ЧАЭС
В Гомеле БРСМ занялся уборкой берегов озер
В Брестской области в сутки делается 560 тестов на Covid-19
Трактор мусора - волонтеры БРСМ помогли убрать лесополосу в Могилеве
В Брестской области ни одно производство не остановлено
Активисты БРСМ Бобруйска и учащиеся колледжа имени Ларина «чистят» Луковую гору
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Возвращение в семью
Авторы
СКАНИРУЙТЕ