Брестская «вертикаль» трудилась на субботнике возле крепостного форта, где сражался майор Гаврилов

Дорога, ведущая к Восточному форту Брестской крепости, превратилась в аллею. Сегодня на этом участке 20 лип высадили работники и руководство области и города. Совсем скоро здесь завершится реставрация знакового объекта мемориального комплекса, а в июне гости смогут посетить новую экспозицию, посвященную знаковому очагу обороны.





Вклад в озеленение внес и председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Деревца подсаживали к тем, которые уже высадили здесь несколько лет назад. На определенном расстоянии друг от друга. Работы, впрочем, шли не только у форта. Анатолий Лис подчеркнул, озеленяют всю крепость:

- При посещении крепости в прошлом году Президент дал поручение провести красивое озеленение, в том числе и центральной площади цитадели. Там действительно не хватало зелени. В прошлом году был объявлен конкурс, разработана концепция, и сегодня она уже утверждена на градостроительном совете, со всеми заинтересованными проработан вопрос. На территории крепости будет высажено не только много деревьев, но и кустарников и цветов. Это очень важно. И красиво, и экологично.





















В прошлом году крепость посетило более 500 тысяч гостей. В этом, продолжает Анатолий Лис, немного меньше, но после того, как все вернется на круги своя, люди снова массово пойдут в цитадель славы и проведенное благоустройство будет их радовать.

В целом на субботнике регион, как и в прошлом году, планирует собрать около миллиона рублей. 50% останется в областном бюджете и эти средства, по словам председателя облисполкома, будут направлены на подготовку летних лагерей и памятников Великой Отечественной. По предварительным данным в акции в области принимают участие около 330 тысяч человек. Проходят работы камерно, с соблюдением дистанции. Это так же подчеркнул Анатолий Лис:

- Все проходит в обычном режиме. Кто-то проводит субботник на рабочих местах. Да, мы рекомендовали не собирать большие группы с учетом эпидемиологической обстановки. И я принял решение: не нужно призывать медицинских работников сдавать взносы. Они должны быть на рабочих местах. Могут там сделать дезинфекцию, например, у себя в отделении. Они должны лечить людей. Это их главная задача.

После того, как деревья были высажены, руководство мемориального комплекса провело для участников субботника экскурсию по Восточному форту, рассказав о концепции будущей экспозиции. SB.BY вел прямую трансляцию. Эксклюзивное видео вы можете посмотреть на нашем сайте и в соцсетях.







