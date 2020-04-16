Брестская областная организация Белорусского союза женщин передала медикам 180 продуктовых наборов

говорит председатель областной организации Белорусского союза женщин Валентина Пух.БСЖ открыл специальный благотворительный счет, на который могут перечислить средства все желающие. На призыв собрать деньги на приобретение продуктовых наборов для медиков инфекционного отделения Брестской областной больницы откликнулись первичные организации Пинска, Лунинца, Барановичей, Каменца…— продолжает Валентина Пух.Заместитель главного врача Брестской областной клинической больницы Вячеслав Гавриленко рассказал, как сегодня организована работа крупнейшего в регионе учреждения здравоохранения:Брестская областная клиническая больница принимает пациентов с COVID-19 со всего региона, прежде всего тяжелобольных и детей. По словам медиков, малыши переносят вирус в бессимптомной форме. Сегодня клиника располагает 44 аппаратами ИВЛ. Кроме того, есть 12 наркозно-дыхательных аппаратов, которые тоже могут использоваться для вентиляции легких.