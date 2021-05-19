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Брестская область завершает сев яровых культур

В нынешнем году яровой сев в регионе стартовал на несколько недель позже, чем в минувшем сезоне. Тогда зимы как таковой на Брестчине не было вовсе, и хозяйства вовсю пахали землю уже в середине февраля. Нынче к этой работе, а также к подкормкам многолетних трав и озимых культур минеральными удобрениями в южных районах приступили в первых числах марта. Ближе к концу второй декады начали сеять ранние яровые зерновые и зернобобовые. 


В комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома отметили, что завершают яровой сев сельхозпредприятия области первыми в республике примерно в те же сроки, что и в прошлом году. На сегодняшний день семена всех культур заделаны в почву на 99,5 процента из отведенных 399,3 тысячи гектаров. 

С кукурузой на силос и зерно брестские аграрии рассчитались, разместив ее на 205 тысячах гектаров. Полностью посажен картофель, посеяны овощные культуры. На сегодняшний день остались только гречиха и просо, для сева которых вторая половина мая – оптимальный срок, особенно нынешней весной, которая теплом не балует. 

Площади под гречиху в Брестской области увеличивают второй сезон подряд. В прошлом году ее выращивали на 4,5 тысячи гектаров, расширив посевы более чем в 5 раз в сравнении с 2019-м. В текущем году эта культура займет 6 тысяч гектаров, 51,8 процента из которых по состоянию на утро 19 мая засеяны. 


В Барановичском районе гречиху будут выращивать на 300 гектарах. Кроме ОАО "Барановичхлебопродукт", в котором сосредоточены основные площади, ОАО "Утес" и ОАО "Столовичи Агро" около 70 гектаров под нее отвели и в КФХ "Свояшки". Когда корреспонденты sb.by приехали сюда, половина гречихи была посеяна. Главный агроном крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Двороковский рассказал, что накануне прошли обильные дожди, замедлившие темпы работ: 

– Почвы у нас легкие, на ветру подсыхают быстро. Так что сев возобновили с намерением завершить его в ближайшие дни. Механизатор Дмитрий Филончик, занятый этой работой, дело свое знает великолепно. Современная "умная" техника слушается его беспрекословно, семена в почву заделывает качественно. А это одна из важных основ будущего урожая. 


В лучшие годы, по словам Владимира Двороковского, гречиха на местных полях дает по 25 центнеров зерна с гектара. В минувшем сезоне, не самом благоприятном для этой культуры, на круг получилось по 18 центнеров. Гречка в итоге оказалась рентабельной. Ставку в "Свояшках" главным образом делают на сорта "купава" и "альфа", сеют элитой и суперэлитой. Вопросов с реализацией урожая в последнее время не возникает. Белорусская крупа на отечественном рынке востребована. 


В Брестской области приближается к завершению также сев проса. В текущем году эта культура в общей сложности займет 2 тысячи гектаров. 


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Фото: Павел БОГУШ
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